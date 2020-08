Se ha pospuesto la audiencia del esposo de Yadhira Carrillo, quien podría enfrentar un nuevo cargo

A poco más de un año de que Juan Collado, esposo de Yadhira Carrillo, fuera llevado a prisión, han surgido noticias legales en torno al caso. De hecho, este 26 de agosto se realizaría una audiencia en la que la Fiscalía General de la República imputaría al abogado por el delito de defraudación fiscal. Sin embargo, esto no pudo ser posible debido a que la defensa de Collado desconoce el contenido de la actual carpeta de investigación. "Todavía no tenemos conocimiento total, precisamente por eso se difirió la audiencia, para que nos pudiéramos enterar de la misma...", dijo el abogado defensor, José Javier López a Despierta América. Cabe destacar que de ser vinculado a proceso por esta situación, Collado podría sumar un nuevo cargo a su expediente. Por tal motivo, el encuentro se ha reprogramado para el próximo 30 de agosto, con el objetivo de que se proporcionen pruebas a favor del detenido.

De acuerdo con los reportes, esta nueva investigación señala a Juan Collado por el delito de defraudación fiscal equiparada, esto por un monto aproximado de 36 millones de pesos, a raíz de no haber pagado el Impuesto Sobre la Renta de sus ingresos totales del año 2015. Del mismo modo, se sabe que el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte, Juan Carlos Ramírez Benítez, fue quien se encargó de reprogramar la audiencia para el próximo domingo a las 10 de la mañana, esto a petición de los abogados de Juan.

Al respecto, el abogado José Javier López, agregó en su reciente encuentro con los medios de comunicación más detalles de lo que ocurre, aunque evitó ahondar en los procedimientos que se tendrán que seguir próximamente. “Una vez que tengamos pleno conocimiento, desde luego habrá alguna declaración para esclarecer cuál es el hecho… Me reservo cualquier comentario por así convenir a los intereses de esta defensa, sigue el trámite procesal de la misma…”, dijo a la prensa en declaraciones retomadas por Despierta América. “Se evalúa continuamente a las personas privadas de su libertad para verificar su estado de salud, y eso seguirá pasando…”, comentó López.

Información dada a conocer por el diario mexicano El Universal, también agrega que a los abogados de Collado les fue proporcionado un disco con información financiera recabada en la investigación, aunque estos no pudieron tener acceso a la misma en sus computadoras. Aunado a ello, se señala que el hecho de desconocer la totalidad de la carpeta podría dar pie a que se vulnere el derecho a la debida defensa, por lo que se han tomado el tiempo para revisar todo a detenimiento. Cabe destacar que de iniciarse un nuevo proceso por defraudación fiscal, el detenido sumaría tres cargos en su contra, a la par de los que ya tiene, uno por delincuencia organizada y otro por lavado de dinero.

La preocupación de Yadhira Carrillo

A pesar del panorama, Yadhira Carrillo no pierde las esperanzas de que su esposo salga muy pronto en libertad, pero en estos momentos también se encuentra preocupada por el estado de salud de Collado, quien asegura no ha estado del todo bien. “Él está con problema de ácido úrico, además de sus pulmones, colesterol y diabetes, empieza a sentirse mal en ese sentido. Están por hacer estudios, no sabemos hasta donde es ácido úrico, puede ser artritis en mano izquierda… él era sano, él hacía ejercicio diario dos horas… Se le van a hacer estudios de sangre por lo pronto y estamos en el tema, no descuidamos un solo segundo ningún tema que tenga que ver con su salud, la nutrición…”, comentó la actriz en días pasados a la prensa, declaraciones retomadas por programas televisivos como Ventaneando y Suelta la Sopa.

