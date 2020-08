Tania Ruiz se reencuentra con su hija Carlotta, tras su recuperación de Covid-19

Han pasado más de 20 días desde que dimos a conocer que Tania Ruiz dio positivo a Covid-19 y todo apunta a que la modelo se ha recuperado. Tras cumplir con la cuarentena y luchar en aislamiento contra el virus, Ruiz ha recobrado su salud, situación que le permitió reunirse con su pequeña hija, Carlotta, a quien no veía desde hace varias semanas, cuando comenzó a presentar los síntomas. Según ha compartido las últimas horas en Instagram, por fin pudo reencontrarse con la niña quien, durante su convalecencia, permaneció en San Luis Potosí bajo el cuidado de sus abuelos maternos. Emocionada por ver nuevamente a su pequeña, Tania compartió algunas historias de lo contenta que se encontraba su hija quien no paró de cantar: “Ya por fin hoy te veo”, escribió la modelo sobre uno de los clips.

Aunque Tania sabía que su hija se encontraba en excelentes manos, sí la extrañaba y así lo expresó en otro mensaje: “¡Cómo te extrañé mi pulguita hermosa!”. En los tres videos que, Ruiz grabó de Carlota, aparece cantando el tema Lo supe desde que te vi, que forma parte de la banda sonora de la cinta Go! La fiesta inolvidable. Con mucho ritmo, la niña le ofreció una serenata a su mamá a quien no veía desde principios de agosto, cuando la modelo dio positivo a Covid-19. Ahora que la modelo recuperó por completo su salud, lo primero que hizo fue reunirse con los suyos, pues una de las cosas más difíciles de este virus, es que se debe atravesar en soledad.

Cuando durante su convalecencia, Tania redujo su actividad en Instagram, sí reveló detalles de cómo estaba enfrentando esta enfermedad, en una entrevista que concedió al periódico El Reforma: “Bueno fuera, que me tocara asintomático, me he sentido fatal. Hasta hoy (miércoles) amanecí mejor que ayer, pero todo el día estoy mareada (…) Al principio nunca pensé que fuera Covid, y con el olfato ya fue la señal, el que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos pegados, y no sabía que la conjuntivitis era un síntoma”, dijo. En aquella conversación, Ruiz narró un poco de los momentos más difíciles de esta recuperación: “En la noche me duele muchísimo el pecho, tos y la garganta, sólo me pasa cuando estoy dormida. En el día, estoy mareadísima… Como si no estuviera presente, así me siento”, comentó.

Agradeció a sus seguidores a través de Instagram

Enfocada en recuperar su salud, Tania nunca se olvidó de sus seguidores a quienes hace unas semanas les escribió: “Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. Yo también los extraño. Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó de visita y sorpresa el virus Covid-19. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mi… le dije que por favor me trate bien. Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido, pero a veces tiene sus horas buenas onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso, bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones a la gente bonita. Los quiero y gracias siempre por todo”, escribió hace unos días.

Días antes de finalizar la cuarentena, Tania Ruiz experimentó una experiencia espiritual que la tiene fascinada hasta el día de hoy. Según compartió en su cuenta de Instagram aceptó la visita de un grupo de arcángeles en casa, a través de un sencillo ritual, la modelo tuvo la oportunidad vivir esta sensación que, según dijo, cambio su vida: “Cuando tu alma te lleva al mundo espiritual donde está Dios. Tienes la tarea de transmitir la bendición que en ti se manifestó. Reconocer que nuestra apariencia, es cómo nos ve el mundo. Pero la vibración y de lo que está hecha tu alma, es la diferencia en el ser y en el dar”, escribió hace unas horas, haciendo referencia a esta visita que reafirmó su fe.