Ahora es la compañía del helicóptero en el que murió Kobe Bryant la que levanta una demanda

Apenas hace un par de días, Kobe Bryant hubiera celebrado su cumpleaños 42, pero un terrible accidente le quitó la vida. En aquel día de enero, el destino arrebataría la vida de Kobe, su hija Gigi y a otras siete personas que viajaban en el helicóptero que se estrelló en Calabasas, California tras perder visibilidad por la neblina. Desde el momento del accidente, se han levantado varias denuncias, desde aquella en la que Vanessa Bryant pidió una compensación a la compañía propietaria del helicóptero, hasta la que la viuda del basquetbolista hizo en contra de los policías que dieron a conocer imágenes del siniestro. Pero ahora, ha sido la empresa del helicóptero la que ha emprendido su propia acción legal, esta vez en contra de los controladores aéreos que se encontraban trabajando al momento del accidente.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

El piloto del helicóptero de Kobe Bryant afirmó que el clima 'estaba bien para volar', a pesar de las advertencias

Vanessa Bryant y sus hijas pasan el primer Día del Padre sin la presencia de Kobe

De acuerdo con los reportes de TMZ, la empresa Island Express propietaria y manejadora del helicóptero acusa a Kyle Larsen y Matthew Conley, los operadores, de haber causado que el piloto Ara Zobayan se distrajera ante el estrés de las múltiples menciones de que estaba volando en neblina y negándole el uso del radar. Es precisamente este último detalle uno de los más comentados desde que se comenzó a analizar el accidente, pues no se entendía por qué el piloto no había hecho uso de esta herramienta que bien pudo haber sido determinante en una situación como ésta.

Según la demanda, la primera persona en responder desde la torre de control fue Larsen, pero fue relevado por Conley quien supuestamente no habría estado enterado de lo que había reportado previamente la aeronave. También se relata que después de no tener comunicación, Conley intentó repetidamente contactar al piloto, lo que según la empresa lo habría distraído. Aunque, según TMZ, estas llamadas podrían haber sido más bien para alertarlo.

VER GALERÍA

Vanessa Bryant recupera la sonrisa al lado de sus hijas

Los otros procesos

Ésta no es la primera vez que se lleva a una Corte lo que sucedió aquel terrible día y lo que pudo haber pasado en el helicóptero. En febrero pasado, Vanessa interpuso una demanda en la que dejaba claro que el piloto no debió haber volado en esas condiciones. La empresa Island Express Helicopters Inc. ha negado su responsabilidad, determinando que el accidente aéreo no fue un error humano sino un ‘acto de Dios’.

Esta situación se ha dado ante algunas irregularidades que se han encontrado, empezando por las condiciones climáticas que hicieron propicio el accidente. Además reportes de la investigación federal que se realizó apuntó a que cuando el piloto informó que la aeronave estaba ascendiendo, la realidad es que ya iba en dirección al suelo. Esto se ha explicado como una situación de desorientación en los pilotos cuando hay poca visibilidad.

A pesar de que se cuenta con 1,700 reportes, no se ha logrado llegar a una conclusión lo que pasó aquel día. El manejo de seguridad de la compañía ha sido ampliamente analizado a través de entrevistas con trabajadores y extrabajadores, pero no se ha llegado a una conclusión al respecto. Se sabe que en el 2019 la empresa canceló 150 vuelos por condiciones climáticas adversas y que dos días antes del vuelo de Kobe cancelaron 13 vuelos más. Además, se ha reportado que la noche previa al fatal vuelo, el piloto envió un mensaje de texto en el que decía: “mañana no (será) el mejor día, pero no es tan malo como hoy”. El mismo día del accidente, el vuelo se retrasó 15 minutos por el clima.

VER GALERÍA