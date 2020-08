Eiza González regresa a las redes sociales presumiendo su nuevo tatuaje

De manera repentina, Eiza González hizo su regreso a las redes sociales, tras unos días de haberse alejado de sus cuentas en Instagram y Twitter, las cuales incluso aparecían desactivadas. En medio de tal incertidumbre, los fanáticos también estuvieron muy pendientes, sin perder las esperanzas de que la estrella retomara el contacto con ellos, como usualmente ocurre a través de estos medios. Por supuesto, el esperado día llegó y vino acompañado de una sorpresa, pues entre otras cosas, la intérprete presumió el nuevo tatuaje que se ha hecho, una imagen que refleja parte de ese fuerte sentimiento que hoy invade su corazón. Recordemos que semanas atrás, ella se pronunció a favor de las mujeres con un contundente mensaje, luego de ser objeto de comparaciones, por lo que finalmente ha pasado la página de ese episodio para iniciar una nueva etapa en las plataformas.

La noticia del regreso de Eiza ha acaparado toda la atención, sobre todo por la manera en que lo ha hecho, compartiendo algunos vistazos de su reciente sesión en el estudio del conocido tatuador Daniel Winter, quien ha ganado fama por sus diseños minimalistas que hoy presumen estrellas como Lady Gaga, Miley Cyrus, Demi Lovato, Sophie Turner, entre otros. Ahora, la mexicana se ha convertido en la musa del prestigiado artista del tatuaje, que ha plasmado sobre la piel de la guapa actriz una imagen de lo más minimalista de dos personas besándose, recordando, ante todo, la importancia del amor propio, una lección primordial para la protagonista de películas, en un instante de su vida de constantes cambios y de permanecer bajo el ojo público más que en cualquier otro momento.

En una de sus primeras historias de Instagram, Eiza mostró un previo de la sesión, para luego revelar en una segunda imagen el resultado final, un discreto tatuaje de estilo abstracto realizado en una parte de su antebrazo y que a partir de ahora llevará con mucho orgullo, como cada uno de los que se ha hecho en ocasiones anteriores por algún motivo muy especial. Y claro, el afamado tatuador también presumió su obra en redes, agradeciendo de paso por la relevancia del mensaje elegido por la actriz, que sin duda ha hecho su regreso triunfal a las plataformas. “¡Gracias @eizagonzalez por recordarnos que el amor propio es lo más importante!”, se puede leer en la cuenta oficial de Daniel.

Entre otras cosas, Eiza también posó guapísima frente al espejo con un look casual de vestido de flores, sin dar ningún detalle extra de los motivos por los cuales se ausentó por unos días de las redes. Así mismo, compartió un par de imágenes expresando su indignación por los hechos racistas que han ocurrido últimamente en los Estados Unidos, tan empática con quienes han resultado afectados por esta situación a lo largo de los años. Por ahora, sus fans permanecen muy pendientes de los movimientos de la estrella, que ha preferido mantenerse muy reservada de sus planes.

La misteriosa ausencia de Eiza en redes

Fue el pasado 19 de agosto cuando los seguidores de Eiza encendieron las alertas, pues desde ese momento los perfiles de la estrella en redes quedaron desactivados. De inmediato, una ola de suposiciones comenzó a tomar fuerza, pues incluso hay quienes llegaron a decir que esta decisión fue tomada a raíz de la molestia expresada en su mensaje, lamentando las comparaciones que se hacía de ella con otra mujer. Recordemos que en aquel mensaje la protagonista de Baby Driver fue contundente, dejando clara su posición de una vez por todas. “Por favor no me utilicen como ejemplo para denigrar o minimizar a ninguna mujer. Nunca. Ni su carrera, ni su vida personal y mucho menos su físico. Es completamente inaceptable. Y no es algo en lo que yo creo o quiero ser partícipe. Gracias”, escribió en una parte de ese mensaje por el que recibió muestras de apoyo incondicional.

