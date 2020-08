En pleno embarazo, Dulce María revela que algunas amistades la han decepcionado: 'Me ha dolido mucho'

Llena de ilusión, Dulce María dio a conocer hace poco más de dos meses su embarazo, noticia que compartió en sus redes sociales. Esta buena nueva se dio unos meses después de que la cantante contrajera matrimonio con el productor Francisco Álvarez a finales del año pasado. No obstante, al igual que otras famosas, la también actriz ha tenido que vivir esta experiencia en medio de una situación tan inusual como lo es la pandemia, lo que no ha sido para nada sencillo. La ex RBD ha confesado que en esta importante etapa de su vida ha sufrido algunas desilusiones, pues ha señalado que algunas amistades que consideraba cercanas la han decepcionado.

Cercana como siempre con sus seguidores, Dulce María hizo una transmisión en vivo, en la que habló de su sentir en estos momentos. “Pero me ha pasado que amigas, que yo consideraba de verdad gente cercana a mí, amigas en las que confías… Me ha pasado que me he decepcionado mucho de mucha gente”, contó la actriz, quien también mencionó que en cambio, con Zoraida Gómez y Sherlyn, quienes se encuentran en una etapa similar a la suya, sí ha mantenido comunicación y ellas han estado al pendiente y apoyándola. Sin embargo, lamentó que algunas personas a las que consideraba allegadas no hayan hecho lo mismo. “Es literal como el otoño, que se te caen las hojas, y no hay cómo retenerlas ni para qué, porque son frutos que ya no sirven, y me ha dolido mucho darme cuenta”, admitió.

La actriz reconoció que esta situación le ha pesado mucho, y más cuando se considera una persona no tan sociable y con círculos pequeños de amistades. “Amigas muy cercanas me han decepcionado muchísimo, y no sé si les ha pasado también que cuando todo está bien, todo está bien y entonces todo mundo no pasa nada, pero cuando hay situaciones de crisis, situaciones difíciles, donde hay que apoyar, donde hay que estar al pendiente, donde hay que ser empáticos, donde hay que ser íntegros, no sé... Muchas cosas, pues no, la verdad que me he decepcionado de dos tres personas que obviamente pues es difícil”, continuó.

Ante las preguntas de sus seguidores, Dulce aclaró que Anahí es una de las personas que sí ha estado pendiente de ella, lo cual ella agradece mucho. “Any sí ha estado ahí, súper, la verdad que súper linda, cuando se enteró de mi embarazo y es algo que también, todo eso, cada detalle, cada cosa se agradece muchísimo, el que te deseen cosas buenas, que te den consejos para tranquilizarte… ”, comentó, dejando ver que la amistad que construyeron cuando grabaron la telenovela Rebelde sigue más que vigente. “Creo que (el apoyo) lo he recibido de más gente que no esperaba que de la gente más cercana, les vale gorro, luego se desaparecen un mes y les vale gorro a la gente que tu creías tus amigas”, señaló.

Se ha topado con muchas pruebas

En medio de este panorama, Dulce María se ha mantenido enfocada en sí misma. “He trabajado mucho en mí espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente por todo lo que está pasando, porque no hay de otra”, comentó. “Hay gente que la puede pasar en la playa, la puede pasar de vacaciones o la puede pasar con su familia, o con sus amigos, o por lo menos homeoffice, pero en mi caso no ha sido así, ha sido prueba, tras prueba, tras prueba, tras prueba cada mes”, confesó la cantante, sin embargo, eso no ha impedido que ella agradezca todo lo bueno que tiene. “Gracias a Dios, hemos aguantado, hemos llegado hasta aquí, y sólo le pido a Dios que vengan cosas mejores, que vengan momentos más tranquilos… Me ha dado mil respuestas Dios, de que está vivo, de que nos cuida, de que nos escucha, de que nos protege y es algo que también le digo a la gente que está pasando por momentos duros”, señaló.

