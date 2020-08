Siguiendo los pasos de sus hijas, Jacky Bracamontes se prueba en un reto de Martín Fuentes

Las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes no dejan de sorprender con su agilidad y valentía. Jackita, Caro y Renny, se han convertido en todas unas expertas a la hora practicar de distintas variantes de surf y esquí acuático, convirtiéndose a su vez en inspiración para sus hermanitas Pau y Emi. Y es que el piloto, quien es un amante de las emociones fuertes, les ha dado el apoyo y seguridad a sus nenas para realizar estas actividades, tan solo hace apenas unos días, sus nenas mayores dejaron a todos boquiabiertos con sus clavados en el mar. Pero en esta ocasión no fueron las niñas quienes mostraron su lado intrépido, sino su guapa mamá. La conductora de La Voz US aceptó el reto de su esposo de cruzar la alberca sosteniéndose de unos pasamanos. Aunque en un principio tenía algunas dudas, finalmente con el apoyo e indicaciones de su marido, Jacky se animó a hacerlo. El primer intento no resultó bien, pero eso no la detuvo, y al final, luego de mucho esfuerzo y concentración, logró superar el desafío. Martín fue el primero en celebrar la hazaña de su esposa, y sus hijas también reaacionaron emocionadas ante la el logro de su valiente mamá; haz click en el video para verla.

