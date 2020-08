Juan Carlos Valladares y el mensaje a Ximena Navarrete a 10 años de ganar Miss Universo: 'Te amo'

La vida de Ximena Navarrete cambió para siempre aquel día en que logró coronarse como Miss Universo, exactamente un 23 de agosto de 2010. Al cumplirse una década de este acontecimiento histórico, la guapa tapatía no ha dudado en celebrarlo en redes sociales, reviviendo algunas fotografías de ese momento y compartiendo un emotivo mensaje, el cual conmovió desde lo más profundo a sus fanáticos y amigos cercanos, quienes nuevamente han ovacionado este esfuerzo de gran trascendencia en su carrera. Pero en medio de este mar de emociones, las palabras de su esposo, Juan Carlos Valladares, han cobrado fuerza, pues con motivo de esta fecha tan especial hizo pública una dedicatoria a su amada, con quien ha disfrutado al máximo estos días de escapada por Vail, Colorado.

Sin más preámbulos, Valladares publicó en Instagram una historia con la foto de Ximena luciendo la esplendorosa corona de Miss Universo, unos instantes después de ser nombrada, de manera oficial, como la mujer más bella del mundo, en un suceso que colocó nuevamente en alto el nombre de México dentro del prestigiado certamen, en el que ella participó cuando solo tenía 22 años de edad. “Hoy hace 10 años lograste con mucho sacrificio y esfuerzo hacer realidad un sueño…”, dijo en sus primeras líneas, para luego rematar con una declaratoria de amor. “Muy orgulloso de ti, felicidades, te amo”, agregó Juan Carlos.

Posteriormente, Ximena se pronunció a través de sus redes sociales para hablar a corazón abierto de cómo vivió esta experiencia, que a la par de permitirle consolidar un sueño, le dio la oportunidad de representar a México de manera extraordinaria. “Hoy celebro 10 años de este gran día, agosto 23 de 2010. Un día para recordarlo siempre. Lo más valioso de esta experiencia fue dejar a mi país, México, como número uno, el poder llevar mi cultura y un mensaje positivo por todo el mundo, e inspirar a muchas personas a cumplir sus sueños. Qué lindo tener esta oportunidad en la vida…”, escribió la tapatía.

Por supuesto, Navarrete no olvidó hacer una mención especial a todos aquellos que fueron cómplices en esta aventura, que le permitió madurar significativamente. “Muy agradecida con Dios, con mi familia, mis amigas y la gente que me apoyó tanto durante esta etapa en mi vida. Gracias a ustedes por sus mensajes de amor y felicitaciones…”, expresó la protagonista de telenovelas como La Tempestad, no sin antes reiterar que las mujeres mexicanas no solo se distinguen por ser hermosas, sino también por ser las mejores. “Los amo…”, dijo la estrella, que abraza con orgullo este capítulo tan entrañable de su vida.

El icónico vestido rojo de la coronación

La noche en que Ximena recibió el prestigiado título de Miss Universo, fue espectacular en todos los sentidos, pues entre otras cosas, lució bellísima en un llamativo vestido rojo, creación de su diseñador de cabecera, Benito Santos. Pero, ¿qué ocurrió con esa histórica pieza? “Mi vestido, por supuesto, está intacto, ni siquiera lo he metido a lavar, ni a la tintorería, ni nada, lo tengo así justamente como me lo puse y quité ese día. Solamente me lo he puesto tres veces: el día de la coronación, el día que se hizo la develación de mi figura de cera en la Ciudad de México, y en mi quinto aniversario para una sesión fotográfica y sigue intacto. Quiero que se quede con la energía de ese día tan especial…”, dijo en entrevista con Publimetro, a propósito del décimo aniversario del certamen en el que resultó ganadora y que la abrió las puertas del mundo entero.

Ximena Navarrete y el lado que no conocíamos de ser Miss Universo

