Recuperada del Covid-19, Paula Levy vacaciona con Ana Bárbara: 'Te amo, ma'

A principios de este mes, Talina Fernández dio a conocer que una de sus nietas había dado positivo a Covid-19 y aunque en el momento no detalló el nombre, más tarde fue Ana Bárbara quien confirmó que se trataba de Paula. La cantante reveló que la joven, a quien considera su propia hija, ya se encontraba en franca recuperación. Mientras estaba de visita con sus padres en San Luis Potosí, la intérprete no perdió la oportunidad de enviarle muestras de cariño y sus mejores deseos a Paula, mientras ambas se mostraban ansiosas por verse de nuevo. Y ahora que la hija menor de Mariana Levy se ha recuperado por completo, ha querido encontrase con Ana Bárbara y las dos están aprovechando para pasar unos días juntas en la playa.

“Bienvenida flaquita”, expresó Ana Bárbara en un video que compartió en sus Instagram Stories refiriéndose a Paula. “Te amo ma’”, contestó la joven antes de lanzarle un beso. Aunque la cantante no reveló muchos detalles del lugar en el que se encontraban, sí mostró un vistazo de la espectacular panorámica que se apreciaba desde el comedor donde estaba sentada la joven, dejando ver que ambas estaban disfrutando de la playa. Al parecer se trata de Cancún el destino en el que madre e ‘hija’ han querido recuperar el tiempo perdido, pues este lugar ha sido recurrente para Ana Bárbara y sus hijos en sus vacaciones.

Feliz por estar por fin junto a Paula y en el mejor escenario, Ana Bárbara ha compartido algunos vistazos de sus vacaciones bajo el sol. “Amo ver como se entrelazan los azules del mar y el cielo”, escribió en una de las dos postales que publicó en Instagram con las que presumió además su tonificada figura en atuendos de playa. Y así como la cantante ha mostrado a sus seguidores algunas imágenes de este descanso, Paula ha hecho lo propio y también ha publicado en sus redes lo bien que se la está pasando. “Es que es impresionante la vista que tengo amigos, estoy aquí sentada de que chilling y así y vean la vista”, comentó la joven de 18 años al mostrar la vista desde su habitación: el mar azul en todo su esplendor.

Luego de permanecer al pendiente de Paula durante semanas, Ana Bárbara por fin ha tenido la oportunidad de consentirla, de hecho, hasta la sorprendió con un delicioso desayuno casero, el cual la joven agradeció mucho. “Aquí muy consentida con mis chilaquiles caseros, muy feliz”, expresó la joven en un video que compartió la cantante en su Instagram. “Es lo bueno de tener hijos por todos lados, literal me sale ‘hasta debajo de la cama’", escribió la intérprete sobre el clip. “Aquí todo tranqui, tranqui, acabo de desayunar los mejores chilaquiles que he probado en la vida”, presumió Paula después al compartir una selfie frente al espejo. Aunque seguramente echan de menos al resto de la familia, pues parece que el resto de los hermanos no acudió a este viaje, es un hecho que madre e ‘hija’ están pasando unos días inolvidables.

Paula dio positivo luego de un un viaje

Luego de que Talina Fernández revelara que una de sus nietas había dado positivo a Covid-19 y ante la preocupación de sus fans, Ana Bárbara confirmó que se trataba de Paula, quien estaba en camino a recuperarse. “Gracias a quienes me preguntan por la salud de mi hija Paula Levy. Está cada vez mejor y pronto estaremos juntos todos en familia”, escribió la cantante hace dos semanas al compartir la captura de pantalla de una videollamada que había tenido con la jovencita. Según había compartido la conductora, su nieta empezó a manifestar síntomas luego de pasar unos días en Acapulco. "Estuvo allá un tiempo, regresó, llegó a la casa del novio y me habló y me dijo: “Fíjate que no huelo nada y tampoco me sabe nada y me siento muy cansada así que ya voy de regreso a la casa’, le dije: ‘Por favor no mi vida, primero hazte el examen del Covid y lamentablemente salió positivo”, contó la conductora a principios de este mes en Sale el Sol.

