Ximena Navarrete a 10 años de ser Miss Universo: 'Mi vestido está intacto, ni siquiera lo he metido a lavar'

Sin duda alguna, el 23 de agosto de 2010 es un día que Ximena Navarrete jamás olvidará. Y es que se trata de uno de los momentos más decisivos de su vida, pues fue cuando se coronó como una de las mujeres más bellas del mundo al ganar el concurso de Miss Universo. A 10 años de aquella emocionante experiencia que sin duda le cambió la vida para siempre, Ximena ha reflexionado acerca de lo que ha sido su vida a partir de ese instante y de cómo vislumbra a la distancia aquel día en el que se convirtió en una de las mexicanas más admiradas del mundo.

“En estos 10 años ha pasado un poco de todo en mi vida, tanto personal como laboralmente. He vivido cosas muy padres, muy positivas, además he tenido momentos altos, bajos, buenos y malos, pero de todo he sacado mucho aprendizaje", comentó en entrevista con Publimetro. “Han cambiado muchas cosas en mi vida. Obviamente pues el día de hoy soy una mujer más adulta, digo, a mis 22 pues me acuerdo de mi como si fuera una niña era una niña, aunque realmente ya no era una niña, pero bueno, ahora 10 años después volteo para atrás y me veo como una niña muy segura, madura, luchona y trabajadora, eso me llena de orgullo en todos los sentidos. Pues hoy tengo 10 años más de experiencia en todos los sentidos y me siento muy agradecida con la vida, con Dios y pues bueno… ¡Nos vemos en el aniversario número 20!”, agregó.

La actriz comentó que aunque no esperaba poder celebrar el aniversario 10 de su coronación en medio de una pandemia, el momento le ha permitido reflexionar acerca de lo que entonces para ella significaba representar a México en un concurso tan importante. “Estoy muy agradecida con Dios y con mi familia. Vienen reflexiones de mucho trabajo, esfuerzo, amor a mi país y acordarme por qué decidí meterme a un concurso de belleza, fue justamente eso, para dejar en alto a mi país”, reveló la protagonista de telenovelas como La Tempestad.

Sin duda alguna, uno de los elementos clave que la llevaron a lucir como toda una reina sobre la pasarela, fue el hermoso vestido color rojo que Ximena lució al momento de su coronación. Un diseño del mexicano Benito Santos, quien ha encontrado en la exMiss Universo a su musa. Sobre esta icónica prenda, Navarrete hizo una divertida confesión. “Mi vestido, por supuesto, está intacto, ni siquiera lo he metido a lavar, ni a la tintorería, ni nada, lo tengo así justamente como me lo puse y quité ese día”, reveló entre risas. “Solamente me lo he puesto tres veces: el día de la coronación, el día que se hizo la develación de mi figura de cera en la Ciudad de México, y en mi quinto aniversario para una sesión fotográfica y sigue intacto. Quiero que se quede con la energía de ese día tan especial”, expresó.

Sus planes a futuro

Aunque la tapatía obtuvo la atención mundial tras su triunfo, de un tiempo a la fecha ha decidido mantenerse un poco alejada del ojo público, disfrutando al máximo de su matrimonio con Juan Carlos Valladares y enfocada en sus propios proyectos personales. “Tengo muchos pendientes. A mis 32 años todavía tengo muchos sueños, quiero emprender nuevos negocios… Todavía hay cosas que quiero emprender y a nivel personal obviamente también en un futuro me encantaría tener hijos, y seguir soñando”, expresó ilusionada.

De hecho, la exreina de belleza no descarta retomar su vida frente a las cámaras, aunque por el momento no existe algún proyecto en específico que la pueda traer de vuelta a la pantalla. “No descartaría regresar a hacer una película o a la televisión, pero otras cosas vendrán”, señaló.