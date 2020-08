Grettell Valdez comparte cómo va la situación de su esposo La actriz no dudó en contestar las dudas de sus fans que preocupados han estado al pendiente del caso que enfrenta Leo Clerc en Suiza

En las últimas semanas, la vida de Grettell Valdez estuvo en el centro de atención, luego de que surgiera una información en la que se relacionaba a su marido, Leo Clerc, con un supuesto problema legal en Suiza. Transparentes como siempre, tanto Grettell como Leo han hablado al respecto, dejando en claro que entre ellos existe una gran comunicación y despejando cualquier duda que pudiera haber surgido a raíz de esta información. A pesar de que la actriz había declarado que no daría mayores detalles acerca de la situación que enfrenta su familia, la protagonista de telenovelas como Ángel Rebelde recientemente ha vuelto a romper el silencio, hablando con toda sinceridad sobre lo que sucede en su vida.

Fue durante una sesión de preguntas y respuestas que organizó con sus fans a través de Instagram Stories, que Grettell dio una actualización sobre el proceso que como matrimonio han enfrentado en los últimos meses, dejando en claro que las cosas entre ellos van muy bien y refrendando la excelente comunicación que existe entre ambos a pesar de la distancia, pues Leo se encuentra en Suiza atendiendo algunos asuntos personales y familiares, mientras la actriz ha permanecido en la Ciudad de México. “Estamos muy contentos porque justo hoy salió la sobrina de Leo, después de haber estado cuatro meses en la incubadora, ya está en casa con su mamá. Y bueno la mamá de Leo sigue grave, pero estable”, compartió Valdez en un video en el que se refirió incluso a su suegra, quien padece diabetes y ha tenido una serie de complicaciones en los últimos meses derivadas de esta enfermedad.

Aunque no se refirió de forma directa al asunto legal que enfrenta Leo en Suiza, la intérprete se encargó de dejar en claro que las cosas van por buen camino, pues se le vio muy sonriente en los videos que compartió en su perfil de Instagram, contestando incluso a aquellos que le preguntaban si se encontraba triste debido a la situación que ha enfrentado junto a la distancia con su marido. “No, cero triste, al contrario, (estoy) súper contenta”, respondió Grettell a uno de sus fans que no dudó en cuestionarla sobre su estado anímico. “Estoy muy, muy feliz”, agregó con una enorme sonrisa.

Aunque no han sido días fáciles para la actriz, pues debido a la situación familiar de Leo y a la pandemia que enfrenta el mundo, Grettell Valdez y Leo Clerc han estado separados por la distancia desde hace algunos meses, algo que no ha mermado en el amor que ambos se tienen, incluso en medio de los momentos más complicados. “Desde hace tres años, mi marido y yo nos hemos encargado de formar una familia, desde el respeto, la honestidad, la confianza, la admiración, pero sobre todo el amor. Todos los días trabajamos en esto, para construir un matrimonio sólido y duradero, que ustedes saben perfectamente que no es nada fácil…”, expresó Grettell en un video compartido en su canal de Youtube para hablar por primera vez sobre la situación de Leo y su familia.

De vuelta a la actuación

Luego de tomarse un breve descanso de la televisión y con la reapertura de algunas actividades tras los meses de cuarentena, Grettell Valdez está lista para retomar su vida laboral. Así lo reveló la misma actriz en la charla virtual que mantuvo este fin de semana con sus seguidores, quienes no han dejado de preguntarle sobre su siguiente proyecto. “El lunes arranco una serie que ya después les estaré contando. De hecho, en una hora vienen por mí porque empiezo hoy a grabar unos promocionales para esta nueva serie, así que estoy muy contenta”, reveló la actriz sin entrar en detalles, poniendo muy felices a sus fans.

