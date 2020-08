Vanessa Bryant comparte entrañables imágenes de sus hijas con el ‘tío’ Pau Gasol

A unos días de que se cumplan siete meses del sensible fallecimiento de Kobe Bryant y su hija Gianna, Vanessa Bryant compartió con sus seguidores algunas fotos de la divertida jornada que pasaron, ella y sus hijas, al lado de Pau Gasol y su esposa, con quienes disfrutaron de un paseo en barco por la bahía de San Francisco. Como muchos amigos del basquetbolista, el español ha cobijado a la familia de la estrella de la NBA con quien mantiene una relación tan cercana, como la que sostenía con Kobe, incluso, según posteó en su Instagram, las hijas de Brynt lo llaman “tío” y él las considera unas sobrinas. A pesar de lo difícil que ha sido para la viuda de Kobe lidiar con el duelo, se mantiene fuerte por sus tres hijas Natalia, Bianka y Capri, quienes son las responsables de que en su rostro siempre haya una sonrisa, además de ser su principal motor, aunque nunca olvida a Kobe y Gigi, de quien lleva un lindo recuerdo en la piel a través de un tatuaje que se hizo en honor a su memoria.

De este lindo encuentro con Pau Gasol y su esposa, Catherine McDonnell, quien espera a su primer hijo, Vanessa compartió varios recuerdos en Instagram donde, los fans de Kobe, aplaudieron que la relación de amistad perdure. Entre las fotos que publicó hay una que enterneció a sus seguidores; se trata de una en la que el basquetbolista aparece cargando a Bianka, una de las hijas de Kobe quien, se nota, está muy familiarizada con el jugador: “Tío Paul”, escribió Bryant como descripción de la imagen que generó más de 1 millón 300 likes y un sinfín de comentarios. Vanessa también utilizó los hashtags #brother y #familia, con el que hizo referencia a la estrecha relación que tiene con Gasol y con su esposa. Además de esta entrañable imagen, publicó otra en la que aparece su primogénita Natalia sosteniendo en sus brazos a la más pequeña del hogar, Capri, quien lució un tierno chaleco salvavidas, de la misma forma que su hermanita Bianka.

Vanessa también posó en varias fotos con Catherine, esposa del basquetbolista, a quien presentó como “tía” de sus hijas. Por su parte, Pau Gasol también compartió una foto en la que cedió protagonismo a su familia y en la que, aunque él no aparece, es muy entrañable: “Mi esposa, mi futuro bebé, mi hermana y mis sobrinas. Tanta belleza en una imagen”, escribió el basquetbolista hace unas horas provocando la reacción de más de 50 mil de sus seguidores. Cuando Pau se enteró del lamentable fallecimiento de Kobe y Gigi tomó un vuelo de España a Los Ángeles para cobijar a la familia de su gran amigo por quienes, según dijo en una entrevista, velará por siempre.

El difícil adiós a un amigo

Para Pau, la pérdida de Kobe y Gigi fue muy dura, según relató en febrero pasado en una entrevista para Los Ángeles Times donde confesó que, de primer momento, todo era confusión: “Iba conduciendo camino a casa, en Barcelona. Venía de ver un partido de baloncesto al norte de la ciudad y estaba a tres o cuatro minutos de casa, cuando mi esposa empezó a recibir mensajes de un amigo diciendo que Kobe Bryant había muerte en un accidente de helicóptero”. Gasol reconoció que fue un verdadero shock escuchar esa noticia que llegó a pensar que no era verdad: “Mi mujer me dijo que mi cara se quedó totalmente blanca. Seguí conduciendo en silencio los siguientes minutos, y escuchaba sus palabras mientras las intentaba entender en mi cabeza. Cuando entré a mi casa, me eché a llorar”, confesó.

Tras digerir la noticia, Pau pensó inmediatamente en Vanessa a quien le expresó desde el primer momento su apoyo incondicional, para luego trasladarse a Los Ángeles para estar cerca de su familia: “Necesitaba estar aquí, cerca de su familia, estar disponible. No puedo llegar a entender lo que está pasando. Su pérdida es brutal. No sabía cómo expresar cómo me sentía. Cuando pude juntar unas palabras, se las envié en un mensaje a Vanessa y me contestó realmente rápido, me sorprendió mucho y me sentí muy agradecido. Le dije que estábamos aquí, para que supiera que, si necesitaba algo, aquí estaríamos, No sólo ahora, estaremos para ellas para siempre”, contó conmovido en aquella entrevista.