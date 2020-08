Shhh…que Alfonso Cuarón no se entere de que es la estrella de las redes de su hija

Es uno de los cineastas más importantes que ha dado nuestro país, ganador del Oscar y reconocido en todo el mundo por su trabajo, pero Alfonso Cuarón es ante todo, un papá muy divertido. Basta ver la cuenta de Tik Tok de su hija, Bu para ver que no tiene reparo en divertirse con sus dos hijos menores, probando la nueva red de moda. De la mano de Olmo y Bu, voluntaria o involuntariamente se ha vuelto una estrella de la red de moda. Por supuesto, cuando se comenzaron a descubrir estos videos, las noticias no tardaron en correr, ante lo que Bu ha pedido discreción a sus seguidores. “No lo pongan en Twitter que si no lo va a ver mi papá y si lo ve se enoja conmigo jaja”, escribió la simpática chica al retomar algunos mensajes en Twitter sobre sus ocurrencias. También lo hizo cuando alguien le comentó que sus videos estaban apareciendo en la tele, dejando claro que éste es un secreto entre ella y sus seguidores. Es así como ahora vamos a disfrutar de las aventuras de los Cuarón pero con discreción, pues no nos queremos perder la oportunidad de ver otra de las escenas de Elite interpretada por esta talentosa familia. Eso sí, lo que nos queda muy claro es que Bu le sigue los pasos a su padre cuando de creación de contenido se trata. Haz click en el video para ver lo que le espera a Bu si no guardamos el secreto.

