Scott coquetea con Kourtney en redes, mientras su ruptura con Sofia Richie se hace oficial Una fuente cercana a Disick reveló que él y la hija de Lionel Richie “ya no hablan” y que han decidido terminar definitivamente

Con tres hijos en común y más de 10 años de relación amorosa, la historia entre Kourtney Kardashian y Scott Disick parece no tener fin. Fue en el verano de 2015 cuando, luego de varios conflictos públicos y privados, la pareja decidió terminar. Con el tiempo, ambos decidieron rehacer su vida; mientras ella comenzó a salir con el modelo Younes Bendjima (con quien sostuvo una relación intermitente hasta principios de 2019), él comenzó un noviazgo muy formal con Sofia Richie, una de las mejores amigas de su excuñada, Kylie Jenner. Aunque parecía que el rumbo de sus vidas apuntaba a destinos diferentes, en los últimos meses, la cercanía entre Kourt y Scott ha regresado, sobre todo después de que él terminara definitivamente con la hija de Lionel Richie, pues no sólo han ido de vacaciones juntos con familia, él también ha dejado mensajes en los que claramente coquetea con la mamá de sus tres hijos.

Después de que una fuente cercana a Scott revelara a E! que el protagonista de Flip It Like Disick terminó definitivamente con Sofia, él ha comenzado a dar muestras de su soltería, nada más y nada menos que en la cuenta de Instagram de la mamá de sus hijos. Según el informante, Scott y Sofia sostuvieron una relación intermitente durante los últimos dos meses, luego de que, en mayo pasado, él ingresara a una clínica de rehabilitación en medio de la pandemia. En aquel momento, se dijo que el empresario sufrió una crisis nerviosa provocada por los problemas emocionales que venía arrastrando desde la lamentable muerte de sus padres, en 2013. De acuerdo con el informante, Sofia buscó salvar su noviazgo: “Sofía realmente presionó para que las cosas funcionaran entre ellos después de que inicialmente se separaron, pero Scott lo ha hecho oficial recientemente y ya no hablan”.

Ya como un hombre soltero, él emprendió unas vacaciones de verano con Kourtney y los niños, según reveló la misma fuente quien añadió que esta siempre fue una situación incómoda para Richie: “Las cosas siempre están tensas entre Scott y Sofia cuando él se va sin ella”. Scott y Kourt se encuentran en Idaho pasando unos días con sus hijos y un grupo de amigos, aunque Disick ha estado enfocado en su familia y se sabe que ha pasado la mayor parte del tiempo al lado de la socialité y de sus hijos, pues quiere enfocarse en su papel de papá. Aunque la idea de la cercanía es por el bien de los niños, Scott no ha dudado a la hora de halagar a la mamá de sus hijos en redes sociales donde hace unas horas dejó un comentario del que todos están hablando.

Todo comenzó cuando Kourtney posteó una foto luciendo un bañador plateado, en la que luce espectacular, imagen que acompañó de la frase “I lake you”, un juego de palabras entre lago (lake) y gustar (like), en la que Disick comentó: “¡Qué lago!”, haciendo clara referencia a su expareja, pues cabe mencionar que la escultural figura de Kourtney impedía ver el sitio donde disfrutaban de un paseo en bote. Mientras Scott “coquetea”, con la mamá de sus hijos públicamente, Sofia fue captada en solitario en Los Ángeles a su salida de sus clases de yoga, una situación que ha comenzado a dar de qué hablar, pues mientras ella se aleja más de él, Scott se acerca más a Kourtney, ¿será que habrá reconciliación?

Scott y Kourtney un capítulo que no se cierra

Desde que decidieron separarse, ambos comenzaron un proceso de sanación personal, él con el tema de sus excesos y ella con las heridas emocionales que le dejó la ruptura; sin embargo, siempre se han mantenido unidos, por el bien de sus tres hijos y, sobre todo, por el hecho de que Disick ya es considerado como un Kardashian más. Sólo hace falta recordar las cariñosas felicitaciones de cumpleaños que todo el clan le dedicó, en mayo pasado, por sus 37 años; sin contar que, pese a que, en la última temporada, Kourtney ha decidido dejar de compartir contenido personal en el reality, él sigue siendo una de las piezas principales del show familiar.