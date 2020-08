Con clavados de 7 metros de altura, las niñas Fuentes Bracamontes vuelven a sorprender

No hay nada que detenga a las hijas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes. Desde la más grande, Jackita, hasta las pequeñas Emi y Pau, de menos de dos años, estas niñas han demostrado ser las más valientes. Apenas hace unas semanas las mellizas dejaron a todos boquiabiertos, pues dejaron ver que seguirán los pasos de sus hermanas mayores en la práctica de deportes acuáticos. Ahora, han sido Caro y Renny quien han soprendido a todos, incluido su propio padre, pues han dejado claro que no le temen nada a las alturas. Orgulloso, el piloto compartió en su cuenta de Instagram algunos videos en los que se ve a sus hijas lanzarse hacia el mar desde lo alto de una embaracación, claro, siempre bajo su supervisión y cuidado. "Esta niña cada día me impresiona más... No dudó ni dos segundos en aventarse de casi 7 metros de altura", escribió el papá de cinco refiriéndose a Renata, quien apenas tiene cuatro años de edad. Esta no es la primera vez que estas niñas sacan a relucir su lado más intrépido, pues así como pueden estar haciendo espectaculares clavados, pueden estar esquiando o practicando alguna modalidad de surf. Ha click en el video para ver a estas pequeñas fuera de serie.

