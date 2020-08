Agradecida, Chantal Andere celebra el cumpleaños de su mamá junto a ella: ‘Te adoro con todo mi ser’

Si hay algo que caracteriza a Chantal y Jacqueline Andere además del talento y la belleza, es la cariñosa relación madre e hija que siempre han mantenido. Hace un par de meses estrella de El Beso de la Mujer Araña contó emocionada cómo había sido el reencuentro con su mamá luego de un largo tiempo de no verla debido a la cuarentena. Ahora, mientras retoman la nueva normalidad, ha llegado un día muy importante que no han tardado en celebrar: el cumpleaños número 82 de la actriz. Como era de esperarse, su hija no ha tardado en dedicarle la más sentida felicitación, expresando con mucha emoción su alegría de poder festejar esta ocasión juntas.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

“Sólo puedo darle gracias a la vida, a Dios, a la Virgen de Guadalupe por poder celebrar hoy a tu lado tu cumpleaños mamá”, escribió Chantal en las primeras líneas de un extenso y sentido post en Instagram que le dedicó a su madre, el cual acompañó de nostálgicas postales de ella y de ambas. “Eres el claro ejemplo de un ser humano íntegro y maravilloso en toda la extensión de la palabra. Te adoro con todo mi ser, y no podría estar más orgullosa de la madre y profesional que eres”, continuó la también actriz. Y es que Jacqueline ha demostrado ser no sólo una intérprete talentosa, sino también entregada a su carrera. Hace poco sorprendió a todos con sus escenas de paracaidismo junto a Juan Soler como parte de la telenovela La Mexicana y El Güero.

VER GALERÍA

“Hoy vuelvo a reiterar lo afortunada que soy por tenerte. Celebro tu vida cada instante, cada segundo y ¡todos los días!”, continuó Chantal en su emotivo mensaje. “¡Gracias por tanto y por todo siempre mamá! Deseo para ti mucha salud, ¡ya con eso estamos del otro lado mi amor!”, finalizó. La orgullosa hija aprovechó cada espacio en sus redes sociales para expresar el gran amor que le profesa a su madre, y también en Twitter le dedicó un lindo mensaje: “Hoy es un día especial para mí y mi familia. ¡Feliz cumpleaños mamá! Te deseo lo mejor y sabes cuánto te adoro y te admiro, ¡Por muchos años más!”, escribió.

VER GALERÍA

Emocionada por poder estar festejando junto a su madre esta ocasión y agradecida por las muestras de cariño de sus seguidores, Chantal publicó en sus Instagram Stories un breve clip en el para responder a todos lo buenos deseos. “Yo muy contenta y agradecida con ustedes profundamente por tantas muestras de cariño a mi madre hoy en su cumpleaños, no saben lo feliz que está. Al rato les mandamos un videíto”, expresó. Además, compartió una linda bonita foto de su mamá posando con algunos de los tantos detalles que le hicieron llegar en su día. “La cumpleañera les manda dar mil gracias por sus mensajes”, escribió sobre la imagen.

El reencuentro más emotivo

Para Chantal y Jacqueline, quienes siempre han sido muy unidad, el confinamiento fue bastante difícil, pues supuso mantenerse separadas por un largo tiempo. Sin embargo, de seguir estrictamente los protocolos de seguridad, ambas pudieron reencontrarse a mediado de mayo luego de un mes sin tener contacto físico. Emocionada, la actriz relató lo especial que fue para ella reencontrarse con su madre. “Muy feliz de compartirles que finalmente, después de 30 días, el día de ayer, pude ver a mi madre me hizo muy feliz, por supuesto, que lo hicimos con todas las precauciones, con su sana distancia, yo llegué con tapabocas, con googles bueno, en fin, como debe ser”, contó en entrevista con Ventaneando. Aunque se dijo muy agradecida de poder verla, reveló que echó de menos el contacto físico: “Debo confesarles que es un poco triste o un mucho, el no poder abrazarla, el no poder estar cerca de ella, pero finalmente pudimos estar juntas un ratito, platicamos de lo que cada quien ha sentido con este tema del Covid-19, de lo triste que es ver lo que estamos viviendo en el mundo, pero también agradeciendo el poder estar juntas un ratito y agradecer que estamos sanas y que nuestra familia está bien”, reflexionó.

VER GALERÍA