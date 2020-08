José Eduardo Derbez alerta a sus fans por personas que se están haciendo pasar por él en redes

Sin duda alguna, los Derbez son una de las familias más abiertas y transparentes del mundo del espectáculo. A través de sus redes sociales, todos los miembros suelen mostrar su día a día e incluso en ocasiones suelen recurrir a sus seguidores cuando se trata de apoyar una causa o incluso sus propios proyectos. Sin embargo, el hecho de que se manejen con mucha sinceridad ante sus fans, también los pone en un lugar un poco vulnerable, sobre todo tratándose de las redes sociales, dónde es muy fácil que alguien se apropie de una identidad que no le pertenece y haga peticiones a nombre de alguien más. De hecho, hace unas semanas Eugenio Derbez alertó a sus fans sobre una situación similar, y ahora ha sido su hijo José Eduardo quien ha sido víctima de los impostores virtuales.

A través de Instagram Stories, el también hijo de Victoria Ruffo compartió una serie de videos en los que denunció que en los últimos días, alguien se ha estado haciendo pasar por él, pidiendo dinero a través de redes sociales a su nombre y al de su famosa mamá, algo que sin duda lo tiene muy preocupado. “Solo para aclarar varias cosas: hay una persona que en Facebook está diciendo algo de dinero o no dinero, que está utilizando mi imagen y la de mi mamá, y un video que hicimos mi mamá y yo hace mucho tiempo, pero pues no somos nosotros, no soy yo”, señaló visiblemente preocupado el actor.

Por otro lado, José Eduardo también alertó sobre otra persona que está utilizando su imagen en Instagram y WhatsApp, haciendo ofertas laborales y utilizando su nombre sin autorización. “Hay otra persona haciéndose pasar por mi en Instagram y aparte ofreciéndole trabajo a muchas chavitas. Tampoco soy yo, nada más para que quede super aclarado y no crean todo lo que les dice, tiene hasta un ‘whats’ con mi foto y tiene mil cosas”, expresó el intérprete.

Apenas hace unas semanas, su papá también se vio obligado a hacer una aclaración muy similar a través de sus redes sociales, en donde alertó a sus seguidores sobre un supuesto fraude que se intentaba hacer a su nombre. “Parece que hay alguien que está pidiendo dinero a mi nombre. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna cuenta, ni ningún regalo, ni ningún nada, no estoy haciendo ninguna promoción ahorita”, expresó el también productor en un video. “No le hagan caso, no vayan a caer en el juego. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna fundación, ni para ningún concurso, ni para ningún challenge, ni nada por estilo”, finalizó.

Sin miedo a las críticas

A lo largo de su trayectoria, José Eduardo Derbez ha aprendido a vivir con las consecuencias obvias que conlleva la fama, pues además de estar expuesto a situaciones como las que acaba de denunciar, también es consciente de que siempre exisitirán detrás de él comentarios buenos y malos, ya sea sobre su trabajo, su familia o su persona. Algo que él mismo reconoce le llegó a afectar en un principio, pero con lo que ha aprendido a vivir con mucha madurez. “Por cosas que se han dicho de mi sí he sufrido, sí me han lastimado, nunca he llorado por una situación de esas, pero también agarré la filosofía de que todo se me resbale, de tomarlo de quien venga, de que siempre van a hablar cosas buenas, cosas malas, pero que hablen…”, dijo durante una reciente entrevista con el periodista Luis Magaña para su canal de YouTube.

Sin embargo, el actor reconoció tener un punto débil respecto a las críticas, sobre todo cuando se involucra a su mamá. “A mí se me resbala todo, pueden tirarme todo lo que quieran, pueden decir todo lo que quieran de mí, lo único que me volvería loco y sí me afectaría muchísimo es que se metieran con mi mamá. Gracias a Dios tanto la prensa como la gente siempre ha sido súper respetuosa con mi mamá, pero es raro porque en este medio hasta a la más adorable le toca…”, reiteró.