Alaïa, la hija de Adamari López, convertida en una tierna amazona

Para Adamari López ser uno de los rostros más queridos en la televisión es tan sólo uno de sus logros, pues ser mamá de Alaïa es in sin duda el más grande de ellos, y el que más orgullo le ha traído. La pequeña, que hace unos meses celebró su cumpleaños número cinco, es la mayor adoración de la conductora y de su papá, Toni Costa. La pareja no pierde la oportunidad de compartir con sus seguidores los triunfos de su pequeña, ya sea en la escuela o en las actividades paraescolares que practica. Hace poco más de un año, esta nena obtuvo su primer premio en equitación, ocasión en la que fue inevitable para la puertorriqueña contener las lágrimas por la emoción. Sin embargo, debido a la pandemia, Alaïa se había mantenido alejada de sus entrenamientos, y fue hasta ahora que los retomó. Igual de entusiasmada que su nena, Adamari la acompañó a su clase y no pudo evitar expresar la emoción que le provocaba verla tan enfocada y convertida en toda una amazona. "Me da tanto orgullo verla", reconoció la conductora en uno de los videos que grabó de Alaïa durante sus entrenamientos; haz click abajo para verla.

