'Ellos aman a sus hermanos', Elizabeth Álvarez sobre sus mellizos

Para Elizabeth Álvarez no hay nada más importante que su familia. A través de sus redes sociales sus fans han podido ser testigos de esta otra faceta de la actriz, pues es ahí donde suele mostrar algunos de detalles de su vida familiar y como mamá de los mellizos Máxima y León, a quienes tuvo con Jorge Salinas. Además, la hermosa artista de 42 años siempre ha apostado por la unidad de los miembros de su familia, por lo que incluso ha procurado que sus hijitos mantengan una relación cercana con sus hermanos mayores, hijos de Jorge, haciéndoles saber lo afortunados que son al tener una familia tan grande y hermosa.

Así lo confesó Elizabeth en una reciente charla virtual que mantuvo con el programa En Línea con Ligia Robles, en donde concedió algunos detalles de su vida familiar y en la que se refirió a la relación que sus mellizos mantienen con sus otros hermanos, dejando en claro que desde antes que nacieran, ella les comenzó a platicar sobre ellos. "Bien, (su relación es) de hermanos. Ellos aman a sus hermanos", aseguró la bella actriz al ser cuestionada sobre el tema.

La protagonista te telenovelas como La Fea Más Bella ahondó un poco más en el tema y dio detalles de cómo ha sido que les ha hablado a sus pequeñitos sobre la importancia de tener a sus hermanos a su lado y de crecer sabiendo lo afortunados que son al tenerlos cerca. "Yo desde que estaba embarazada les decía a mis hijos así en la pancita ‘ustedes son superafortunados porque tienen hermanos y es el regalo más grande de la vida, así es que aprovéchenlos, disfrútenlos, ámenlos, quiéranlos’. Y creo que Máxima y León son muy conscientes de lo bendecidos que son de tener a sus hermanos", expresó conmovida.

No es la primera vez que Elizabeth habla de cómo es la dinámica de su familia y de la forma en la que Jorge procura mantenerse siempre cercano a todos sus hijos. “Ya todos ahorita somos equipo, solidarios y todo por el bien de los niños, así es que son sus hijos y los tiene que ver y los ama, los quiere, los cuida y los protege cuando le toca, son sus cosas que él las hace con mucho gusto…”, comentó en una entrevista de 2019 con el programa De Primera Mano.

¿Agrandarán la familia?

Sin duda alguna, Elizabeth Álvarez es una mujer entregada completamente a su familia, algo que ha quedado claro desde el nacimiento de sus pequeños e incluso desde que contrajo matrimonio con Jorge Salinas. Además, en su faceta como madre ha demostrado ser excepcional, encontrando la fórmula perfecta para lograr el balance entre los diferentes aspectos que para ella son prioridad, sin dejar de lado su carrera. Es por eso que, a pesar de que le provoca mucha ilusión el poder convertirse en madre nuevamente, la idea de traer un nuevo ser al mundo parece ya no estar en sus planes de pareja, sobre todo después de la pandemia. "Antes yo decía que sí, pero la verdad es que ya no. Yo creo que ya no”, expresó convencida durante la charla.

Y es que para la guapa actriz de telenovelas como Fuego en la Sangre -en la que por cierto nació la historia de amor con el padre de sus hijos-, es consciente de que su familia ya es lo suficientemente grande, además de que actualmente viven una etapa de completa estabilidad. “También hay que ser adultos responsables. Ya no soy una jovencita y la verdad veo a mis hijos y digo ‘yo creo que así ya’. Y también pobre Jorge porque somos demasiados”, admitió entre risas. "Yo creo que estamos bien, no podemos también pedirle más a la vida", apuntó.