¡Para derretirse! El hijo de Anahí sorprende a su mamá con sus lecciones de inglés

Desde que Anahí se convirtió en mamá, sus redes sociales se han llenado de hermosas imágenes de sus bebés y videos en los que muestra el desarrollo de sus pequeños paso a paso. Gracias a sus publicaciones, es que sus fans han podido seguir día a día el crecimiento de Manu y Emiliano, quienes prácticamente se han convertido en todas unas estrellas de las redes sociales. Aunque ambos bebés son muy tiernos, el primogénito de la también actriz, que actualmente tiene tres años, ha comenzado a robarse la atención de los fans de su mamá. Y es que el pequeñito parece haber heredado la simpática y encantadora personalidad de la exintegrante de RBD, pues no hay día en el que Manu no robe el corazón de los seguidores de la cantante, quien se ha encargado de compartir con ellos los momentos más tiernos que ha vivido junto a su hijo mayor. Recientemente, Anahí sorprendió a sus followers con un divertido video en el que se puede ver al niño practicando sus lecciones de inglés al lado de su mamá, quien no pudo evitar sentirse conmovida al ver el desarrollo de su primogénito. Da play al video y mira al pequeño decir sus primeras frases en inglés.

Loading the player...