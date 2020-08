¡Qué escondido se lo tenía! Nicolás, el hijo de Ludwika Paleta, sorprende con su faceta de cantante

A sus 20 años, Nicolás, el primogénito de Ludwika Paleta, se ha convertido en todo un apuesto galán, que además es idéntico a ella. La actriz no podría estar más orgullosa de su hijo y no sólo por lo guapo que es, sino porque es un joven independiente y decidido, pues desde antes de que terminara la preparatoria ya tenía claro que quería estudiar cine, tal como lo ha contado la actriz. Mientras suma cada vez más admiradoras, este joven ha sorprendido con un talento que no todos conocían: la música. A principios de este mes compartió una foto en su Instagram en la que se dejaba ver con una guitarra eléctrica, en lo que parecía ser un estudio de grabación. "Cocinando", fue lo único que escribió y sus seguidores enseguida empezaron a preguntarle al respecto, dando por hecho que alista un material musical. De hecho, un amigo le cuestionó sobre el lanzamiento y él contestó: "Pronto, hermano". Y por si hacía falta una mayor confirmación, el cantante y compositor Danny Belda compartió a su vez una instantánea junto Nicolás junto a la que detalló: "Trabajando en el nuevo material de Nicolás". Mientras se acerca el día de su debut oficial en la música, el hijo de Ludwika ha querido compartir un vistazo de su faceta de intérprete, y lo ha hecho cantando -con guitarra en mano- un fragmento de su versión de Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick; haz click abajo para verlo.

