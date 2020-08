Visiblemente recuperado, Fernando del Solar reaparece y responde si tiene planes de casarse

Luego de unos meses bastantes complicados para Fernando del Solar, el presentador parece estar con ánimos renovados y dispuesto a retomar su vida, luego de haber presentado algunos problemas de salud a inicios de este año. De hecho, el argentino se encuentra en un momento de plenitud profesional y emocional, con proyectos de trabajo que lo tienen muy ilusionado y completamente enamorado de su pareja, Anna Ferró, la mujer que le ha devuelto la fe en el amor y junto a quien ha enfrentado sus más duras batallas. En medio de este momento de estabilidad, han surgido algunos rumores que apuntan a que el conductor y su novia estarían a punto de unir sus vidas en matrimonio y que incluso ya tendrían una fecha fijada para su enlace. Ante estas especulaciones, Fernando ha querido hacer algunas aclaraciones, no sin antes refrendar su gran amor por Anna, con quien lleva más de tres años de relación.

En una reciente entrevista virtual, en donde pudimos ver a Fernando visiblemente recuperado, el también actor habló como pocas veces lo hace sobre su relación, despejando cualquier duda surgida a raíz de los rumores y dejando en claro su postura acerca del matrimonio. “No hay planes (de boda) de hoy por hoy para mañana. Sí estamos viviendo juntos, llevamos más de un año viviendo juntos, más de tres años que andamos, estamos muy bien, realmente contentos como pareja, estamos creo que afianzados, nos complementamos bien, y eso está padre”, dijo el presentador al programa Venga la Alegría con una sonrisa en los labios.

Aunque su respuesta fue contundente respecto a sus planes, el guapo argentino no descartó una futura boda, aunque aclaró que por el momento no está dentro de sus planes próximos como pareja. “Si viene la boda el día de mañana, puede ser. Yo ya estuve casado y de alguna manera ya lo hemos platicado. Sí es algo que nos gustaría, tal vez una ceremonia, no tenemos fecha, pero seguramente será más adelante”, admitió.

Sin miedo al matrimonio

En los últimos años, la vida sentimental de Fernando del Solar ha estado en el centro de atención, luego de que su divorcio con Ingrid Coronado, madre de sus dos hijos, Luciano y Paolo, fuera seguido puntualmente por los medios de comunicación. Sin duda alguna, este fue un proceso muy duro para ambas partes, pues en su momento llegaron a tener algunos desencuentros que por fortuna finalmente se aclararon, siempre abogando por el bienestar de sus pequeñitos.

A pesar de esta dura experiencia, Fernando reveló que no le teme a la idea de volver a casarse, pues es consciente de que cada experiencia es diferente, sobre todo cuando las vives al lado de la persona adecuada. “Si no te fue muy bien con una experiencia, sí de repente le tienes miedo. Es como cuando acabas de terminar una relación y te fue bastante mal, no quieres volver a empezar nuca. Luego va pasando el tiempo, te vas tranquilizando y si encuentras a una persona adecuada, vuelves a creer en el amor y si es la persona (indicada) vuelves a creer en el matrimonio”, señaló.

