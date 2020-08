Romina Poza presume a su amor; 'Son una hermosa pareja', opina Mayrín Villanueva

Romina Poza, la hija mayor de Mayrín Villanueva, está viviendo un momento muy especial de su vida: Hace poco se graduó de la preparatoria, lo que significa el cierre de un ciclo importante y el inicio de una nueva etapa con miras hacia su futuro. Pero también se encuentra disfrutando un instante muy especial en temas del corazón, pues se está viviendo un romance juvenil que la tiene muy feliz e ilusionada. Está jovencita, heredera del atractivo y carisma de la actriz y de Jorge Poza, se ha dejado ver muy enamorada de su novio Emilio desde hace ya un tiempo, y ahora que se está asimilando la nueva normalidad, al parecer por fin a podido disfrutar junto a él.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

El pasado mes de mayo, en plena cuarentena, Romina reconocía abiertamente lo mucho que echaba de menos a su galán. "Con la 'novedad' de que te extraño", escribió entonces la joven de 19 años al publicar una linda postal junto a su novio, quién no fue indiferente a su sincero mensaje. "¡Te extraño millones! Ya mero", comentó el joven. Y es que, como muchos, al parecer estos dos enamorados tuvieron que mantenerse separados por un tiempo debido a las disposiciones implementadas ante la actual pandemia. Sin embargo, conforme se ha ido asimilando poco a poco la nueva normalidad, y tras aquella larga espera, esta joven pareja pudo reencontrarse con su novio y ahora ha compartido la primera foto junto a él luego del confinamiento.

VER GALERÍA

"Reflejando juntos", escribió Romina en su Instagram al compartir una selfie en tomada frente a una ventana, en la que tal como lo señaló, se muestra el reflejo de ambos. La imagen mostró al galán abrazando tiernamente a su novia por la cintura, mientras ella inmortalizaba el momento con una foto. "Sumando contigo", comentó por su parte Emilio, agregando algunos emojis en forma de corazón. Aunque Romina suele etiquetar a su novio en todas sus publicaciones, el joven ha preferido mantener su cuenta privada, por lo que es difícil saber si él le dedica románticas publicaciones, tal como lo hace ella. “Eterno compañero”, escribió la hija de Mayrín a principios de marzo al publicar una romántica postal en la que se le veía feliz en los brazos de su novio, y con el mar como escenario de fondo.

VER GALERÍA

Todo el visto bueno de Mayrín y Jorge

Además de ser una madre amorosa y dedicada, Mayrín ha sido una gran amiga para Romina, y siempre la ha apoyado en todo, y eso incluye su actual noviazgo. La actriz no tardó en comentar la más reciente publicación de su hija, y como era de esperarse, le dedicó unas lindas palabras, y no la incluyeron a ella, sino también a Emilio. "¡Son una pareja hermosa! Me encantan", escribió la estrella de telenovelas, dejando ver la relación de su primogénita tiene completamente su aprobación. De acuerdo con sus publicaciones en redes sociales, el romance entre Romina y Emilio habría iniciado a principios de 2018, por lo que la joven pareja estaría ya disfrutando de sus dos primeros años de amor.

Y tal parece que Romina también cuenta con el apoyo de su padre en este noviazgo, pues aunque él no suele comentar en sus románticos posts, sí ha manifestado su respaldo de otras formas. En abril de 2018, cuando apenas iniciaba su noviazgo, la joven publicó una foto junto a él y en ella etiquetó no sólo al actor, sino también a su novia Ilse Ikeda, y aunque ellos no aparecían en la instantánea, dejó entrever que se encontraban con ellos en una amena salida de parejas y padre e hija.

VER GALERÍA