'En cada aspecto de mi vida hubo una batalla', Ariadne Díaz y la emotiva reflexión por su cumpleaños

Luego de unas semanas un poco tristes para Ariadne Díaz, la actriz ha encontrado un nuevo motivo para sonreír y celebrar al lado de su hermosa familia, con quienes se ha instalado desde hace unos meses en su casa de Puerto Vallarta. Y es que la guapa protagonista de telenovelas se encuentra en pleno festejo de su cumpleaños número 34, una fecha muy especial que la intérprete ha querido aprovechar para reflexionar acerca de los instantes que vivió a lo largo de este último año y de los aprendizajes que recibió de cada uno de ellos, sobre todo de aquellos que se tornaron un poco más oscuros para la actriz.

A través de sus redes sociales, Ariadne compartió una fotografía en la que se le puede observar con un look muy natural y casual, esbozando una enorme sonrisa y dejándose fotografiar por la lente de su pareja, el actor Marcus Ornellas. Junto a la imagen, la intérprete reflexionó: "El año más tremendo de mi vida. Dios probó mi fe y fortaleza de cada manera posible. En cada aspecto de mi vida hubo una batalla, una lucha, un aprendizaje y un milagro. Si hace un año hubiera sabido a todo lo que me enfrentaría, no sé qué hubiera hecho, pero hoy lo logré y me siento poderosa, libre y con pasión por vivir el resto de mi vida”, compartió Díaz completamente conmovida.

Ariadne continuó con su reflexión, prometiendo a sus seguidores contarles más adelante acerca de todo lo que ha significado todas las experiencias que acumuló a lo largo de este año, que según ha descrito ella, ha sido uno de los más complicados que ha vivido en los últimos años. “Algún día les contaré de este año que fue ‘la casa del terror’, pero también el despertar más profundo que podría imaginar, hoy sólo quiero agradecer a quienes estuvieron a mi lado presencial o telefónicamente dadas las circunstancias”, expresó con sinceridad.

La intérprete cerró sus emotivas palabras mostrándose agradecida por todas las experiencias acumuladas a lo largo de este último año, dedicándole una mención especial a su prima y a su hermosa familia. “Finalmente, agradezco a Dios la gente linda que trajo a mi vida y a la gente indeseable que se llevó. Agradezco haber tenido una hermosa prima y haber podido compartir sus últimos días en este plano juntas. Agradezco por mi hijo y mi esposo. Agradezco por el resto de mi familia. Y sobre todo agradezco mi vida y salud”, finalizó la guapa artista.

Cobijada por el amor de su familia

Al ser una fecha por demás especial, el esposo de la actriz y padre de su hijo Diego, Marcus Ornellas, ha dedicado un hermoso mensaje de felicitación para Ariadne, el cual ha acompañado de una linda postal de la actriz, en la que se le puede ver posando a la orilla de una alberca, con una enorme sonrisa en los labios y mirando fijamente a la lente con esa profunda mirada verde con la que suele robar uno que otro suspiro. Junto a la imagen, el actor de origen brasileño escribió: “Happy birthday, my love! ¡Que la vida que colme de bendiciones, salud y ¡mucha alegría! Te amo”, compartió Marcus. Los seguidores de Ariadne también han enviado sus felicitaciones a través de redes sociales, además de algunos de sus amigos famosos como Grettell Valdez, Fátima Torre y Zuria Vega, entre otros.

