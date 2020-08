Sincera, Mariana Ochoa habla del diagnóstico de su hijo menor: 'Llegué a pensar que era hiperactividad'

Mariana Ochoa ha encontrado la fórmula perfecta para equilibrar su faceta de madre con la profesional. Sin embargo, durante esta cuarentena, la cantante ha podido entregarse por completo al cuidado de sus hijos, pues debido a la situación de emergencia que se vive en el país y en el mundo, ha tenido que hacer una pausa en su carrera al cancelarse todos los conciertos que tenía en puerta para celebrar el 30 aniversario de OV7, agrupación a la que pertenece. Afortunadamente para ella, el pasar más tiempo al lado de sus pequeños, también le ha permitido detectar ciertos detalles del comportamiento de sus retoños. Sobre todo con Salvador, su hijo menor, de quien incluso llegó a pensar que padecía de hiperactividad.

Por esta razón, Mariana acudió a un especialista para que pudieran darle más información sobre la salud de su hijo, y confirmar o descartar que se trataba de algún trastorno psicológico. Afortunadamente, las sospechas de la cantante no se confirmaron; sin embargo, el pequeño sí recibió un diagnóstico que ella misma ha explicado con toda apertura en una reciente entrevista. "Llegué a pensar que era hiperactividad porque (mi hijo) es muy activo. Lo asocian con desorden de atención, de hecho. Y, desgraciadamente, hay muchísimos casos en nuestro país y medican a los niños", explicó la también actriz al programa Ventaneando.

Ochoa ahondó un poco más en el tema y dio detalles acerca de lo que ocurre con su pequeño y de la forma en la que notó que algo no andaba del todo bien en la vida de su hijito, revelando que el tratamiento que debe de seguir es muy práctico y no requiere de medicación. “En su caso, tiene un área de su cerebro que está un poquito menos desarrollada en ese sentido, en el del autocontrol, para ser precisos, pero gracias a Dios no fue hiperactividad. Me dijeron: ‘con homeopatía va a estar súper bien y con mucha disciplina’”, recalcó.

A través de su canal de Youtube, Mariana suele mostrar parte de su día a día, ya sea en los ensayos al lado de sus compañeros de OV7, su vida como mamá y su faceta como empresaria. Es ahí donde la intérprete se ha dejado ver completamente entregada a sus hijos, siendo el pequeño Salvador el que termina por robarse la atención en sus clips, pues además de ser muy parecido físicamente a su mamá, ha heredado la personalidad encantadora y desinhibida de su mamá. Por otro lado, Valentina, la mayor de sus hijos, es un poco más tímida y dulce, algo que también ha heredado de su famosa madre.

¿Cómo es la relación con el papá de sus hijos?

Hace dos años, Mariana Ochoa reveló que tras varios años de relación con el padre de sus dos hijos, Patricio de la Peña, había decidido poner punto final a su matrimonio, por lo que en mayo de 2018 quedaron finalmente divorciados. Al paso de los años, ambas partes han logrado ponerse de acuerdo respecto a sus pequeños y han formado una relación muy cordial, siempre pensando en el bienestar de los menores. Es por eso, que durante esta temporada en la que Mariana no ha podido trabajar, pues incluso las tiendas de disfraces que administra han permanecido cerradas, he contado con el apoyo total de Patricio.

“Llegamos a un acuerdo y a raíz de eso los dos respiramos. Siempre el dinero causa tensión. La verdad es que la vida sube y baja, hay momentos donde nos tienen que ayudar más, otros menos. Con la pandemia a nosotros nos cancelaron todos los conciertos y de alguna manera él ha apoyado en estos momentos tan duros”, dijo con mucha sinceridad en entrevista con Ventanenando.