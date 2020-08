Vadhir Derbez y el radical cambio de look con el que sorprendió a sus fans

Para muchas celebridades -al igual que para muchas personas-, la cuarentena ha sido el pretexto perfecto para jugar con su imagen y cambiar de look, pues al no tener que ir a la oficina o eventos sociales resulta oportuno hacer este tipo de experimentos, por muy extravagante que sea el resultado. Sin embargo, para Vadhir Derbez ha sido precisamente al revés. Y es que con el desconfinamiento gradual que ha comenzado a darse en la Ciudad de México, muchos han comenzado a retomar sus actividades laborales y sociales, entre ellos el joven cantante. Para esta nueva etapa de su carrera, el equipo de Vadhir le ha pedido hacer un cambio radical en su imagen, algo a lo que Vadhir se ha prestado sin temor al resultado.

En su más reciente video publicado en su canal de Youtube, el hijo de Eugenio Derbez ha compartido parte de su proceso de cambio de look. En el clip el también actor cuenta que es debido a sus nuevos proyectos profesionales, que la gente que trabaja con él le ha pedido refrescar su imagen. Sin pensarlo, el artista de 29 años se ha dejado consentir por las manos de su estilista y confiando en su buen ojo profesional se dejó cambiar el color de su pelo, algo que el mismo actor confesó que nunca había hecho en su vida, pasando de ser castaño a ¡rubio platinado!

El proceso para lograr la nueva imagen del intérprete de Toda la Banda duró dos días. En el primero, Vadhir solo se sometió a un corte de pelo, que si bien no fue tan radical, sí fue un poco más corto a como lo había traído en los últimos meses, algo que dejó muy satisfecho al actor. El segundo día fue para cambiarle el color a su pelo, que según reveló la estilista se trató de un ‘baby ligth’, con el que solo decoloraron la parte más larga de su cabello, sin cambiarle por completo el tono.

A través de sus redes sociales, Vadhir compartió algunas fotografías en las que mostró el resultado de su impresionante cambio de look, el cual ha dejado a sus fans sorprendidos, aunque felices con lo que ven, pues no han dejado de enviarle piropos y felicitaciones por atreverse. Junto a las imágenes, el joven Derbez escribió: “Nunca me había atrevido a hacer algún cambio tan radical de look por nervio o miedo. Pero creo que es momento de reinventarme y hacer cosas una vez más, fuera de mi zona de confort. Así que me atreví a pintarme el cabello ¡espero les guste mucho! Y a quien no, pues me vale… Los amos a todos y disfruten esta etapa que no sabemos cuánto dure”.

¿Cómo está su corazón?

Sin duda alguna, la vida de Vadhir ha estado llena de cambios en los últimos meses. Además de la pandemia y su reciente cambio de look, el actor también experimentó una ruptura amorosa, algo que le dejó algunas lecciones aprendidas para disfrutar su actual etapa de soltería. Sobre esos temas, el actor se sinceró con sus seguidores, quienes no han dejado de cuestionarlo al respecto luego de que diera a conocer el fin de su relación. “Acabo de terminar una relación así que ya veremos, pero mira, mejor solo que mal acompañado”, comentó sincero luego de que sus seguidores lo cuestionaron acerca de su vida amorosa.

A pesar de que su última relación no funcionó, Vadhir reveló ser un ferviente creyente del amor y el matrimonio, algo que incluso se ha intensificado últimamente. “Antes yo no creía mucho en el matrimonio, pero ya que la gente alrededor de mí se empezó a casar y eso se volvió más real, empecé a creer en todo eso, así que sí, sí se me antoja en algún momento casarse, ¿por qué no?, pero primero hay que encontrar a la novia señores, entonces, paciencia”, comentó.