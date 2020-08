'¡Disfruta tu vida!', Mayrín Villanueva a su hijo Sebastián en su cumpleaños 17

Sin duda alguna, la familia de Mayrín Villanueva se ha caracterizado por ser muy unida. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos a través de sus redes sociales, en donde la actriz suele mostrar algunos detalles de su vida íntima y de sus días al lado de todo su clan, además de hacer partícipes a todos sus seguidores de las fechas importantes para todos ellos. Justo como sucedió este sábado 15 de agosto, cuando la actriz ha celebrado por todo lo alto el cumpleaños 17 de su hijo Sebastián, a quien tuvo con el actor Jorge Poza.

Desde las primeras horas de este sábado, Mayrín hizo una publicación en su perfil de Instagram en el que orgullosa expresó su admiración por el joven actor, dedicándole unas bellas palabras, las cuales acompañó de unas fotografías del guapo cumpleañero. “¡Mi niño hermoso! El más noble y sensible, amoroso siempre pensando en los demás, disfruta tu vida muñeco ¡te amo tanto! Felices 17”, escribió la actriz muy emocionada. El gesto de la protagonista de telenovelas como Mentir para Vivir fue correspondido por el festejado, quien de inmediato comentó: “Gracias por estos 17 años que me has regalado… Ta amo, má”, respondió.

La hermana de Sebastián, Romina Poza, también compartió una dulce felicitación para el joven galán, con quien mantiene una relación muy cercana. A través de sus redes sociales, la también hija de Jorge Poza publicó todo un álbum de fotografías en el que mostró los momentos más importantes de su vida al lado de su hermanito. “Celebrando un año más de vida, de felicidad pura. Te amo siempre. Felices 17 mi ‘coli’”, escribió Romina junto a las tiernas postales. La primogénita de Mayrín publicó también un video en el que se le puede observar a bordo de una motocicleta que es manejada por el cumpleañero, quien heredó el gusto por las motos de su papá. “Gracias siempre por todo, por ser mi aliado”, escribió sobre el clip que compartió en Instagram Stories.

Siguiendo el paso de sus papás

Los hijos de Mayrín Villanueva y Jorge Poza crecieron entre foros de grabación y locaciones, viendo como a sus papás desarrollando su carrera como actores de telenovelas y viéndolos ponerse en la piel de diferentes personajes, desde los más buenos hasta los más villanos. Es por eso que no es de extrañarse que algunos de sus hijos eligieran el camino de la actuación. Tal es el caso de Sebastián, quien de hecho ya ha hecho su debut en una telenovela y lo hizo de la mano de su famosa mamá.

Fue en la telenovela Soltero con Hijas, en donde la actriz y su hijo participaron mano a mano, dando muestra de que el talento se hereda. Sobre esta participación juntos, la actriz se mostró muy emocionada al poder compartir con su hijo una de sus grandes pasiones y verlo crecer como profesional. “Es la primera vez que me toca compartir con Sebastián, entonces estoy feliz, feliz, feliz. Ya con que estemos en el mismo paquete me da mucha emoción, me dan muchísimos nervios, me dan más nervios con él que conmigo…”, declaró a Televisa Espectáculos.