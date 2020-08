Cressida Bonas da un vistazo de su luna de miel tras su boda secreta

La pandemia hizo que muchos planes se repensaran, sobre todo cuando de bodas se trata, como se pudo ver en la sociedad británica. Después de tener que posponer su enlace por las restricciones que se vivieron, Cressida Bonas sorprendió al unir su vida en una boda secreta y muy discreta con Harry Wentworth-Stanley en cuanto se levantaron las restricciones que se tenían para este tipo de celebraciones en su país. Tal como sucedió en otros casos como el de la Princesa Beatriz o del mejor amigo del Príncipe William, las grandes fiestas que se esperaban, se cambiaron por románticas reuniones con apenas las personas imprescindibles. Después de que se diera a conocer esta buena nueva, Cressida ha compartido a través de su cuenta de Instagram un vistazo a su luna de miel.

En la segunda fotografía que la joven actriz compartió desde el anuncio de su boda -la primera fue de un libro-, Cressida se ha dejado ver disfrutando de unos días de completa relajación. “Felicidad en el campo”, escribió junto a la imagen en la que se le ve sentada en solitario a las afueras de una pequeña cabaña al pie de una montaña bajo la cual se alcanza a ver una discreta alberca y sus respectivos camastros. No se sabe precisamente en dónde se encuentra pasando estos días con su enamorado, pero debido a las restricciones de viaje por la pandemia, se cree que es en algún lugar de Europa. La estética rústica de la imagen hace pensar en la campiña francesa, algo que suena probable al saber que apenas hoy Gran Bretaña agregó a Francia en su lista de cuarentena por Covid-19.

La boda secreta

Fue a finales de julio pasado cuando se dio a conocer que Cressida se había casado con su novio de varios años, Harry. Aunque se conocía poca información del enlace, fue una fotografía que apareció en las historias de Instagram del hermano de la novia, Jacobi Anstruther-Gough-Calthorpe, la que confirmó las nupcias. En ella, se veía a Cressida en un vestido blanco y al hijo del Marques de Milford Haven, a caballo. “Sr. y Sra. Mi pequeña cabalgando a su hermoso futuro con su Harry”, escribió Jacobi sobre la imagen. Aunque en ese momento los detalles que se alcanzaron ver fueron mínimos, se pudo distinguir que Cressida cumplió su deseo de llevar un vestido muy sencillo, sin mangas, con una silueta griega y un escote V en la espalda.

Se sabía que Cressida no tenía en sus planes una gran boda, como ella misma lo explicó antes de verse en necesidad de posponerla. “No tendré una boda inmensa, nosotros no somos así”, dijo a ES Magazine. “No somos personas tradicionales, aunque Harry me propuso (matrimonio) de forma tradicional -nunca había pensado en cómo alguien me lo propondría-. Y no quiero un vestido de merengue. La gente se ve hermosa en ellos, pero no creo que yo lo haría”, dijo segura de sí misma.

Meses antes de poder llegar al altar, Cressida contó al Daily Telegraph que la boda se encontraba en pausa por la pandemia. “Desgraciadamente, así es. No estamos muy seguros de qué vamos a hacer después, pero vamos a posponer la boda”, explicó. Con años de relación, incluso antes de su romance de dos años con el Príncipe Harry, parece que Cressida y su otro Harry no quisieron esperar más y unieron sus vidas en una ceremonia por demás especial.

