Evaluna sorprende con su nuevo look, ¿qué dice Ricardo Montaner?

Hace unos días Evaluna Montaner celebró por todo lo alto su cumpleaños número 23, y como era de esperarse, estuvo cobijada por el amor de su esposo Camilo, quien le dedicó el más romántico mensaje para felicitarla. Además, la joven actriz disfrutó su día acompañada de su familia, empezando por su papá, Ricardo Montaner, en cuya casa se encuentra refugiada con su marido desde que inició la cuarentena. Ahora, días después la joven actriz ha querido arrancar este nuevo año de vida con un cambio en su imagen, del cual ha compartido algunos vistazos en sus redes sociales.

Evaluna publicó en su cuenta de Instagram un par de fotos con las que presumió su cambio de look. La joven, le dio un giro a su característica melena castaña con puntas doradas para sumarse a la tendencia del color block, y aunque en la imagen predominó el color rosa debido a un filtro o a la iluminación, puedo apreciarse el color rubio platinado con el que se tiñó los mechones que nacen de las sienes. Con un posado lleno de actitud, y usando una T-Shirt negra y un collar de cadena, la actriz mostró su nuevo estilo, el cual fue aplaudido por sus seguidores, quienes se deshicieron en halagos, mientras que ella agradeció a su estilista con un espontáneo “te amo”.

Mientras que Camilo retomó la foto de esposa en sus propias Instagram Stories presumiendo su nueva imagen, Ricardo Montaner y su esposa Marlene reaccionaron un poco sorprendidos ante el radical cambio de look de su hija. “Pero Dios”, comentó el intérprete de Me va extrañar en la publicación. El cantante de 62 años siempre está pendiente de las redes sociales de Evaluna, y así como siempre es el primero en hacerle halagos y expresarle su amor, una que otra vez ha salido a regañarla cariñosamente, actitud que sus seguidores reconocen como la de cualquier padre protector que cuida a su pequeña.

En estos meses de confinamiento, Evaluna se ha dejado ver en redes sociales con un estilo casual, cómodo y desenfadado, por lo que las prendas oversize se han vuelto una constante en sus looks, así como la ropa deportiva y jeans rotos, además se ha sumado a la tan de moda tendencia tye-die. Hace poco la joven confesó que le gusta tomar prestada la ropa de sus hermanos mayores. “Me gusta robarle la ropa a mis hermanos”, comentó en su Instagram, a lo que Mau Montaner no tardó en contestar: “My shirt! Jajaja”. Por su parte, Ricardo aprovechó la ocasión para expresarle su amor a su hija: “A mí me robas todas las sonrisas”.

Su primer cumpleaños como mujer casada

El viernes de la semana pasada, todos los Montaner y Camilo, el nuevo integrante del clan, se unieron para festejar a Evaluna. “¡Feliz cumpleaños vida de mi vida!”, escribió el intérprete de Bésame al compartir una nostálgica foto de cuando su hija era apenas una niña pequeña. Por su parte, Marlene Rodríguez, su mamá, publicó una instantánea de las primeras imágenes de la cumpleañera, donde aparece al lado de sus padres a unas horas de haber nacido. Y como era de esperarse, el cantante colombiano aprovechó la ocasión para gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de su joven esposa: “Es su cumpleaños, pero siento que el regalo es para mí. Gracias al creador que me premió con ella, sin merecerla. Prometo seguirte homenajeando, celebrando, disfrutando. ¡Feliz cumpleaños, amor de mi vida!”, escribió el intérprete de Tutu junto a una foto en la que aparece él y Evaluna fundidos en un romántico beso.

