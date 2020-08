EXCLUSIVA: ¡Ya nació el bebé de África Zavala y León Peraza!

Un día después de que África Zavala celebrara su cumpleaños ha recibido el mejor regalo que la vida podría darle: el nacimiento de su pimer bebé. La actriz y su novio León Peraza le dieron la bienvenida a su pequeño León luego de una larga y dulce espera, de la cual han compartido con sus seguidores algunos detalles. Hace unos días la estrella de telenovelas confesaba que la llegada de su hijo era inminente y que sólo estaban esperando a que él 'decidiera' venir al mundo. Ahora, por fin ha llegado el ansiado día, y la pareja no podría estar más feliz y agradecida y ha revelado a ¡HOLA! los detalles de esta inmejorable buena nueva.

Fue en las primeras horas de este jueves que África y León le dieron la bienvenida a su primogénito, tal como el mismo papá nos reveló en exclusiva. "Ya nació nuestro hijo León a las 3:55 de la mañana, la madrugada de hoy 13 de agosto", detalló el actor sumamente emocionado por su debut en la paternidad. El galán venezolano se manifestó muy agradecido porque todo marchó según lo previsto, y tanto su novia como su bebé se encuentran en perfectos estado. "Todo fue maravilloso, perfecto, todo salió bien. como queríamos, como le pedimos a Dios. Pesó 3 kilos 400 y midió 49, 50 centímetros", agregó.

Ya desde hace unos días, las últimas publicaciones de la actriz en redes sociales permitían adivinar se encontraba en la recta final de su dulce espera, tal como ella misma lo confirmó en una entrevista, señalando que prácticamente no faltaba nada para el nacimiento. “Ahora sí que va a llegar cuando él quiera, ya estamos a nada, ya él decide”, dijo la actriz entre risas durante una charla con el programa Hoy a principios de este mes. La futura mamá admitió entonces que esta dulce espera había sido totalmente distinta a como la había imaginado. Sin embargo, ella siempre se mantuvo con el mejor ánimo, apoyada por su novio. “Ha sido todo pues diferente pero también lo he tomado de la mejor manera, siempre positiva también pensando que pues es una manera de disfrutar mi embarazo aquí con León que me consiente, hemos estado disfrutándolo… Muy unidos, así que ha sido también bien padre”, aseguró.

En dicha charla, África fue cuestionada sobre cuales habían sido los momentos más lindos que ha vivido en su embarazo, lo cual no fue nada difícil de responder: “Las pataditas del bebé, ya cuando sientes que se mueve es una sensación indescriptible y ha sido súper bonito”, aseguró la actriz, quien hace unos meses confesó que, en su primer ultrasonido, tanto ella como su novio León lloraron de la emoción. Además, admitió que sentirse apapachada fue otra de las cosas que más disfrutó de esa etapa. “Y también sentirme muy consentida, aprovechar ese momento”, comentó.

Fue el pasado mes ed febrero cuando África y León anunciaron en las páginas de ¡HOLA! que debutarían en la paternidad, confesando estar muy ilusionados y felices por crecer su familia. “No cabemos de la felicidad”, decía orgullosa la pareja en la entrevista, enla cual incluso compartieron que la gente a su alrededor ya anticipaba este acpntecimiento en su futuro como pareja: “Desde que empezamos nuestro noviazgo toda la gente nos decía: ‘Ustedes van a tener un niño bien bonito’. Siempre lo soñamos”, comentaba entonces la guapa actriz.

