En ¡HOLA!, entramos en exclusiva a la romántica e íntima boda de Camila Fernández

Desde el primer momento, Camila Fernández se mostró completamente enamorada de Francisco Barba, por lo que llegar al altar era un verdadero anhelo para la pareja. La feliz pareja comenzó con planes de unir sus vidas desde hace un par de meses, pero con la pandemia a cuestas, sus anhelos tuvieron que adaptarse un poco. Pero como los cuentos siempre tienen un final feliz, tomando en cuenta todas las normas sanitarias necesarias en esta nueva normalidad y con las precauciones pertinentes, Camila y Francisco se casaron rodeados de sus familiares y personas más cercanas en un enlace que fue todo un guiño al mundo de la charrería. En esta edición de ¡HOLA!, ya a la venta, entramos en exclusiva a la romántica e íntima boda de Camila Fernández y Francisco Barba.

Acompañada por sus padres, Alejandro Fernández y América Guinart, la novia no cabía de la felicidad, diciéndose en todo momento enamorada de su charro, Francisco, quien se mostró de lo más galante y orgulloso de esta tradición. Al ser parte de una de las dinastías artísticas más importantes de nuestro país, el despliegue de talento como un regalo para los novios no podía faltar al estar más avanzada la recepción, mientras eran rodeados de buenos deseos para comenzar su nueva vida juntos. No te pierdas en nuestras páginas todas las imágenes y los momentos familiares previos a la boda.

También en este número, el Rey Juan Carlos anuncia que se va a vivir fuera de España. Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, juntos en Vail, el idílico destino de sus vacaciones. Luto por Beirut: las trágicas consecuencias de una explosión sin precedentes. Ana Soria vive su primer gran susto en la plaza al presenciar la cogida de Enrique Ponce. Checo Pérez, así ha vivido su cuarentena en el Reino Unido.

Además, Harry y Meghan, ¡HOLA! revela en exclusiva los detalles jamás contados del nacimiento de Archie. Plácido Domingo reaparece con su familia tras la polémica y vuelve a defenderse. Mary y Federico, veinte años después de su flechazo. Y las imágenes más esperadas de los Reyes de España y sus hijas: en Mallorca el primer verano sin vacaciones y sin posado en Marivent