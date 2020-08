'Las amo, ni modo', El Negro Araiza al caer en una broma de sus hijas

Así como ha logrado conquistar al público con su simpatía en la televisión, Raúl El Negro Araiza también ha causado sensación con su incursión en la plataforma de moda, aunque no ha sido del todo voluntariamente. Camila y Roberta, sus hijas, han animado a su famoso papá a participar en elgunos videos en TikTok, y en otros más lo han hecho protagonista sin que se dé cuenta. Hace un par de meses, el presentador de compartió en su Instagram un clip por el que pretendía regañar a su hija mayor por exponerlo, sin embargo él mismo admitió que fue divertido. Y es que, mientras su papá limpiaba su casa, ella lo grabó sin que se diera cuenta y usó el famoso audio de Qué linda te ves trapeando esperancita... "Me subiste a tu cosa esa sin avisarme escuincla, no te la vas acabar, ¡no sabes el escorpión que te echaste! (eso sí, me reí, la neta)", escribió entonces. Y ahora le han vuelto a jugar un broma, pero ha sido al intentar hacer un baile grupal. “Hija, ¿neta lo subiste?”, escribió El Negro al retomar en sus redes un video en el que se deja ver que él no dominaba aún la coreografía. “Dijeron que no estaban grabando, escuinclas…”, agregó, sin embargo luego admitió resignado: “Las amo, ni modo”. Haz click abajo para ver a este papá e hijas en su faceta de tiktokers.

