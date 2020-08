El romantiquísimo mensaje que Alan Tacher escribió a su mujer por su cumpleaños

Luego de las semanas de incertidumbre que vivieron Alan Tacher y su esposa Cristy Bernal, tras haber sido diagnosticados con Covid-19, la pareja se encuentra en franca recuperación y con muy buenos ánimos, justo a tiempo para celebrar una fecha muy importante para la familia del presentador del programa Despierta América: el cumpleaños de Cristy. Como era de esperarse, Alan no ha perdido la oportunidad de expresar su amor por la madre de sus hijos menores en este día tan especial, sobre todo después de los días tan complicados que vivieron tras su diagnóstico.

A través de su perfil de Instagram, Alán dedicó unas románticas palabras de felicitación para su esposa, que termimaron por convertirse en una auténtica declaración de amor. “El amor de mi vida, con la que quiero pasar el resto de mis días hoy cumple años. Mi boquita hermosa, mi @cristybernal. Felicidades, amor mío. Eres la persona más alegre, romántica, divertida, positiva y capaz que he conocido en mi vida. Eres la mejor madre y esposa, pero sobre todo eres un gran ser humano”, se puede leer al inicio de sus palabras, las cuales acompañó de unas imágenes en las que mostró algunos de sus momentos más importantes al lado de Cristy.

El presentador del matutino de Univision continuó su mensaje destacando las virtudes de su mujer, dejándose ver de lo más enamorado y conmovido de tener la oportunidad de compartir su vida al lado de ella. “Eres la persona con la que todo el mundo quiere conversar para que les brindes un gran consejo como siempre lo haces. Conviertes todos los días en algo especial. Tantas memorias y tantos recuerdos…”, expresó Tacher en un mensaje que ha sido celebrado por sus más 400 mil seguidores.

Finalmente, Alan lamentó no poder celebrar en grande el cumpleaños de su esposa debido a la pandemia, pero le hizo la romántica promesa de celebrar cada día a su lado. “Todos los cumpleaños sabes que, desde nos conocemos, trato de celebrarte como te mereces, pero las circunstancias que se viven hoy no nos dejaron hacerlo en esta ocasión. Ya vendrán muchas más, te lo prometo. Que sigan pasando los años a tu lado pero que la dulzura de tu corazón, de tu cariño y de tu amor no pasen nunca”, concluyó.

Siempre unidos

Luego de haber recibido su diagnóstico, Alan y Cristy tuvieron que aislarse por completo e incluso permanecer alejados de sus dos hijos. Sin embargo, la incertidumbre y el encierro comenzaron a afectar al presentador, quien en una publicación que hizo en Instagram para dar una actualización sobre su estado de salud y el de su esposa, admitió que en ocasiones, sentimientos como la ansiedad se apoderaron de él. Afortunadamente siempre tuvo a su lado a su esposa, con quien se fortaleció a lo largo de esos duros momentos.

“Nosotros somos una pareja para todo, por eso, yo creo que hasta juntos nos teníamos que enfermar y creo que a la vez también es desesperante, por los niños, estar los dos enfermos, era el miedo más preocupante porque los dos estábamos enfermos (…) pero también es una bendición porque estamos juntos, pasamos el tiempo juntos si alguien se apachurra, el otro le ayuda”, explicó Cristy en una entrevista que hicieron en pareja con el programa Despierta América.