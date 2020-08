Tania Ruiz, en su convalecencia se refugia en el amor y en los detalles de su novio

Tal como se dio a conocer hace unos días, Tania Ruiz dio positivo a Covid-19, por lo que se encuentra atravesando por días difíciles a la espera de su recuperación. Sin embargo, en medio de este momento complicado ha podido refugiarse en el amor de su familia, amigos y seguidores, quienes han estado al pendiente de ella y le han enviado sus mejores deseos. De hecho, ayer se tomó el tiempo para agradecer todas estas muestras de cariño y solidaridad. Pero sin duda, los detalles que han mantenido a la modelo potosina con el mejor ánimo en su convalecencia han sido los de su novio Enrique Peña Nieto, quien siempre ha encontrado la manera de demostrarle su amor, sobre todo en estos instantes que ella tanto lo necesita.

Lejos de los rumores que han sonado, la relación de Tania y Enrique es tan sólida como una roca, pues ¡HOLA! ha podido saber a través de fuentes cercanas a los dos protagonistas de esta historia, que ellos siguen unidos y tan enamorados como cuando comenzaron su noviazgo. El uno ha encontrado en el otro una fuente infinita de apoyo y amor, por lo que no es de extrañar que en estos momentos en que la modelo está luchando en carne propia contra la pandemia, Peña Nieto la consienta con detalles para hacerla sentir mejor, pues Tania ha recibido flores y chocolates de él, esto sólo por mencionar algunas de las muestras de afecto que ha tenido su enamorado.

Apenas el mes pasado, Tania tomó sus redes sociales para dedicarle la más romántica felicitación a su novio, por lo que no escatimó en palabras para expresarle su amor y gratitud por el tiempo que han compartido. “Hoy es un día para dar gracias. Yo no solo festejo hoy que es tu cumpleaños, sino todos los días por tu existencia y por estar en mi vida. Sobran las palabras para expresarte y agradecerte tantos sentimientos y emociones que tengo”, escribió la modelo, quien acompañó su mensaje con una foto de ambos. “Es tu cumpleaños, pero el regalo es mío por el hecho de tenerte en mí vida. Sólo deseo que la vida sea tan especial, como lo eres tú para mí y que Dios me permita poderte festejar muchos años más”, continuó, dejando ver lo enamorada que está de Enrique.

“Hoy y siempre quiero que sonrías, porque hay muchas cosas que agradecerle a Dios. Que este año más en tu vida, sea muy bendecido. Gracias siempre, ¡gracias por existir! Pero sobre todo gracias a Dios por la bendición que para mí es tu vida”, finalizó. Tania se ha caracterizado por ser abierta y transparente con sus seguidores, y en el caso de su relación amorosa siempre ha sido sincera sobre lo enamorados y felices que están ella y Enrique, aunque ha preferido reservarse para ellos los detalles de su vida juntos, por lo que sólo de vez en cuando y en ocasiones especiales como lo fue el cumpleaños del político, comparte algunos vistazos de su noviazgo.

No pierde el ánimo ni la actitud positiva

Tal como lo informó ¡HOLA! la semana pasada, Tania dio positivo a Covid-19, pues luego de presentar algunos síntomas decidió hacerse las pruebas pertinentes, mismas que confirmaron el contagio. La modelo, quien decidió ponerse en asilamiento, ha sido abierta respecto a su estado de salud en medio de esta enfermedad. “En la noche me duele muchísimo el pecho, tos y la garganta, sólo me pasa cuando estoy dormida. En el día, estoy mareadísima… Como si no estuviera presente, así me siento”, explicaba días después al diario Reforma. Pero en medio de la adversidad, se ha mantenido con una actitud positiva, enfocándose en su recuperación. “Espero en Dios ya estar pronto de regreso, bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones a la gente bonita. Los quiero y gracias siempre por todo”, comentó ayer en un mensaje que colocó en sus Instagram Stories con el que agradeció las muestras de cariño y los mensajes de apoyo que recibió de sus seguidores.

