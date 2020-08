Tania Ruiz sobre su recuperación de Covid-19: ‘Sigo luchando’

A una semana de que se diera a conocer a través de ¡HOLA! que Tania Ruiz dio positivo a Covid-19, la modelo reapareció en Instagram para dedicarle un mensaje de agradecimiento a sus seguidores que han estado muy al pendiente de su salud a través de esta red social. Después de que hace unos días diera una entrevista al diario Reforma donde reveló que sí ha tenido que lidiar con los síntomas del virus -“Al principio nunca pensé que fuera Covid, y con el olfato ya fue la señal, el que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos pegados, y no sabía que la conjuntivitis era un síntoma”- la modelo recurrió a su cuenta de Instagram para comunicarse con sus seguidores quienes la han echado mucho de menos durante su recuperación.

En respuesta a los cariñosos mensajes que ha recibido por parte de sus fans, Tania Ruiz les dedicó un mensaje en el que también dio detalles de cómo se ha sentido: “Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. Yo también los extraño. Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó de visita y sorpresa el virus Covid-19. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mi… le dije que por favor me trate bien. Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido, pero a veces tiene sus horas buenas onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso, bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones a la gente bonita. Los quiero y gracias siempre por todo”, escribió en una de sus historias en Instagram.

Durante su estancia en San Luis Potosí, hasta donde viajó para pasar unos días con sus papás, la modelo comenzó a sentirse mal, situación que la alertó y por la cual decidió trasladarse a la Ciudad de México para aislarse y para que sus papás pudieran quedarse bajo el cuidado de Carlotta, su hija de 6 años de edad, quien se encuentra en aquel estado con sus abuelitos. Ante los primeros síntomas Tania corrió a realizarse la prueba para luego conocer el resultado una vez que llegó a la capital de nuestro país, cuando confirmó lo que ya sospechaba: se había contagiado de Covid-19.

Su proceso de recuperación

En la reciente entrevista que concedió al diario citado, Tania reveló cuáles han sido los malestares más recurrentes en su caso: “En la noche me duele muchísimo el pecho, tos y la garganta, sólo me pasa cuando estoy dormida. En el día, estoy mareadísima, como si no estuviera presente, así me siento”, explicó. La modelo explicó que no tiene idea de dónde pudo haberse contagiado y contó que su hija ya había estado cerca de alguien que resultó positivo, pero por fortuna la niña no se contagió: “No sé dónde me haya contagiado. Hace poquito, a la nana de Carlotta, la que está con Bobby, le dio Covid, y la pusieron igual en cuarentena y todo, pero se sacaron la prueba con el hisopo, Bobby y Carlotta, y ellos salieron negativos, y pues ya después lo agarré”, dijo.

La modelo contó por qué decidió viajar a la Ciudad de México, un claro acto de amor hacia su familia: “Son muchas personas, están mis papás y hermanos, la verdad es que ahí no podía estar tan aislada en algún lugar como en mi casa, aquí estoy sola, entonces estaba más fácil venirme, aunque allá nunca me quité el cubrebocas ni para dormir”, explicó. Aunque es muy activa en su cuenta de Instagram, durante su recuperación decidió alejarse de las redes y enfocarse en recobrar su salud, situación en la que va avanzado gracias a las recomendaciones médicas.