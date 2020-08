Incendio consume gran parte de la casa de la chef Rachael Ray; ella y su familia se encuentran a salvo

La tarde del pasado domingo, medios locales de Nueva York comenzaron a reportar el incendio de una casa, mostrando impactantes escenas del lugar de los hechos, en el que se podía observar al fuego devorar por completo una construcción. Desafortunadamente se trataba del hogar de la personalidad de televisión y reconocida chef Rachael Ray. Aunque se desconocen los motivos por los que el terrible incendio comenzó, se sabe que la casa de la presentadora de televisión sufrió severos daños, aunque hasta el momento no han sido calculados.

Por fortuna, se ha confirmado que tanto Rachael, su esposo John Cusimano y su perrita Bella se encuentran muy bien y no salieron lastimados, a pesar de que los tres se encontraban al interior de la casa cuando se dio el incidente, según ha informado Charlie Dougiell, la representante de Ray a medios como Entertainment Tonight. “Rachael, su esposo y su perra Bella están a salvo. La casa está desafortunadamente dañada y en estos momentos no se sabe hasta qué alcance”, expresó Douguiell. “La casa está lamentablemente dañada y aún no sabemos en qué medida… Ellos estaban en casa cuando comenzó (el incendio), pero aún no conoce la causa", explicó.

De acuerdo con varios informes, la Oficina del Sheriff del condado de Warren confirmó el incendio en las inmediaciones de la casa de Rachael Ray, hasta donde acudieron los bomberos a combatir el fuego. Por fortuna, hasta el momento se descarta que haya habido más heridos, a pesar de que las imágenes que fueron difundidas en varios medios de comunicación mostraban unas gigantescas olas de fuego consumir el hogar de la celebridad.

La noche del domingo, los fans de la presentadora comenzaron a enviar mensajes de apoyo para ella y su familia, al mismo tiempo de que se empezaron difundir las estremecedoras imágenes de los hechos. "Al ver algunas de las primeras imágenes del incendio en la casa de @rachaelray en el lago Luzerne, no se ve bien", expresó en Twitter el periodista neoyorquino Mark Mulholland, uno de los primeros en reportar el incidente y en compartir las imágenes de la casa de Ray en llamas.

Rompe el silencio

Tras difundirse la triste noticia, Rachael Ray acudió a sus redes sociales para pronunciarse al respecto y confirmar que tanto ella como su familia se encuentran a salvo, revelando que su madre también se encontraba con ellos al momento del inicio del fuego que terminó con gran parte de su hogar. Fue la mañana de este lunes 10 de agosto que la chef compartió sus agradecimientos a través de Twitter. “Gracias a nuestros socorristas locales por ser amables y gentiles, y por salvar lo que pudieron de nuestra casa. Estoy agradecida de que mi mamá, mi esposo y mi perra estemos todos bien. Estos son días en los que todos tenemos que estar agradecidos por lo que tenemos, no por lo que hemos perdido”, expresó Ray.

Finalmente, Rachael agradeció por los buenos deseos enviados y por la preocupación que han mostrado sus allegados y fans. Sin embargo, la también escritora ofreció disculpas por adelantado, pues dijo no poder responder a todas las muestras de cariño enviadas tras la tragedia, debido a que perdió su teléfono móvil en el accidente. “Gracias por todos los buenos deseos, preocupación y divulgación, pero no puedo devolver mensajes de texto y llamadas en este momento”, dijo al finalizar su mensaje, explicando que el mensaje lo enviaba desde el móvil de alguno de los miembros de su equipo.