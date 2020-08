Eugenio Derbez alerta por un intento de fraude a su nombre

Eugenio Derbez se ha caracterizado por se un hombre siempre preocupado por ayudar a los demás. De hecho, forma parte de varias campañas en favor del cuidado de los animales y también sobre la buena alimentación, y no teme a expresar sus opiniones de forma pública, aunque eso le pueda acarrear uno que otro hater. Sin embargo, al ser una celebridad reconocida mundialmente por este tipo de acciones, en ocasiones llega a ser blanco de las malas intenciones de algunas personas que buscan sacar ventaja a través de su nombre, invitando a los fans del también comediante a unirse a supuestas obras de caridad, obviamente sin su autorización. Afortunadamente, Eugenio es consciente de que este tipo de situaciones suceden a su alrededor, por lo que ha decidido alertar a sus fans sobre estas prácticas de las que ha sido víctima recientemente.

A través de su perfil de Instagram, Eugenio compartió una serie de videos en los que denunció estar en medio de lo que parece ser una estafa, pues según compartió, hay alguien haciéndose pasar por el actor en redes sociales, pidiendo donaciones de dinero con supuestos fines altruistas. Para estos fines, incluso han creado un perfil muy parecido al del comediante en Facebook, a través del cual se hace esta invitación. Cabe destacar que es muy fácil percatarse de que se trata de un perfil apócrifo debido a que han escrito el apellido del actor con doble zeta al final, es decir Derbezz.

Visiblemente consternado, Eugenio alertó a sus seguidores a través de un video que compartió vía Instagram Stories. “Parece que hay alguien que está pidiendo dinero a mi nombre. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna cuenta, ni ningún regalo, ni ningún nada, no estoy haciendo ninguna promoción ahorita”, expresó el también productor.

Derbez pidió a sus fans hacer caso omiso a la publicación que se ha vuelto viral, insistiendo nuevamente en que por el momento él no se encuentra promoviendo ninguna causa y que mucho menos está pidiendo a la gente que done dinero. “No le hagan caso, no vayan a caer en el juego. Yo no estoy pidiendo dinero para ninguna fundación, ni para ningún concurso, ni para ningún challenge, ni nada por estilo”, finalizó el actor. En otra publicación, Derbez compartió un pantallazo de la comentada publicación, para que todo aquel que la vea la identifique y la reporte.

Preocupado por los demás

Hace unos meses, justo durante las primeras semanas en las que comenzó la cuarentena en México, Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para darle voz a todo el personal médico que hasta el día de hoy se mantiene en pie de lucha en contra del coronavirus. En aquella ocasión, el actor compartió de viva voz un mensaje que le hicieron llegar varios médicos de Baja California, en los que hacían una petición al gobierno del país para atender lo antes posible las carencias que había en varios hospitales de la entidad y así evitar un mayor problema al momento de que comenzaran a llegar más casos de Covid-19. Ante esta denuncia, varios de sus seguidores le recomendaron rectificar su información e incluso lo señalaron de haber difundido noticias falsas.

Sin embargo, Derbez se defendió, asegurando que la información que le habían hecho llegar era de primera mano y 100 por ciento verificada, algo que el mismo gobernador del estado confirmaría días después. "No... no son fake news. Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, que a salvar vidas. Que Dios los bendiga”, expresó el intérprete en sus redes sociales, luego de ser acusado de difundir noticias falsas y antes de ser validado por el gobierno de Baja California.