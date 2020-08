Tras los rumores, Danna Paola y Sebastián Yatra por fin se encuentran cara a cara

Las vidas de Danna Paola y Sebastián Yatra se han visto vinculadas en las últimas semanas. Y es que además de haber grabado juntos el tema No Bailes Sola, los fans de ambos artistas comenzaron a especular sobre un posible romance entre ellos, luego de que el colombiano confirmara su ruptura con la cantante Tini Stoessel. Sin embargo, en más de una ocasión, ambos famosos se han encargado de desmentir todos esos rumores e incluso la intérprete de Oye Pablo confesó recientemente que se encuentra saliendo con alguien en estos momentos, descartando completamente cualquier lazo romántico con Yatra. Lo cierto es que entre ambos artistas ha nacido un vínculo de amistad muy especial que se ha visto reflejado en su colaboración y en la forma en la que suelen convivir en redes sociales. De hecho, ambos famosos por fin se han reencontrado por primera vez cara a cara, tras la ola de rumores de la que fueron presa, y han demostrado que entre ellos no hay más que pura camaradería y cariño.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Su encuentro se ha dado en Miami, en el marco de la entrega de los Premios Juventud, evento organizado por Univision y en el que presentarán por primera vez juntos en el escenario la canción que grabaron y que ha resultado ser todo un éxito. Como era de esperarse, ambos artistas han presumido su encuentro en sus respectivos perfiles de Instagram, en donde los hemos visto saludándose cariñosamente con el codo, tal y como lo han recomendado las autoridades, siguiendo las medidas de prevención. En otros videos también hemos podido ver a Danna Paola gritar de emoción al ver a su colega a lo lejos, bromeando con interrumpir la entrevista que en ese momento está haciendo.

Más tarde, la exprotagonista de la serie Élite compartió una fotografía en la que por fin los podemos ver juntos, posando de lo más divertidos arriba de una escalera y bromeando con sus poses. Cabe destacar, que ambos cantantes usan mascarilla, pues el evento en el que se han reencontrado se ha dado en medio de estrictas medidas de prevención y al parecer sin público. “Dos años después y ¡acá andamos! ‘¡Ya tamo’s ready!, ¿no?”, escribió Danna Paola junto a la foto que compartió en sus redes sociales y que a tan solo unas horas ha recibido más de 700 mil likes.

VER GALERÍA

Por su lado, Sebastián compartió una fotografía diferente pero de la misma sesión de fotografías, en la que nuevamente se les ve de los más divertidos y posando de forma muy original. En la descripción con la que acompañó su postal, el colombiano celebró el que por fin haya podido reunirse con su amiga, algo que no había podido ocurrir debido a la pandemia y a pesar de que No Bailes Sola ha sido un éxito. “Segunda foto de la vida. Hasta que por fin nos vimos @dannapaola”, escribió el cantante junto a su imagen.

Celosa de su privacidad

Aunque Danna Paola suele ser muy abierta en sus redes sociales y con frecuencia muestra detalles de su día a día, en realidad es poco lo que deja saber sobre su vida personal. Es por eso que cuando comenzaron a crearse rumores en torno a su amistad con Yatra no tuvo otro remedio que admitir de forma pública que se encuentra en una relación. Eso sí, siendo fiel a su discreción y guardándose la identidad de la persona que ha robado su corazón solo para ella. “Yo soy súper reservada con mis relaciones personales y creo que lo han sabido, siempre me han tratado de sacar la sopa y básicamente no, porque es algo súper privado, es lo que me queda para mí, es algo súper valioso…”, dijo durante una entrevista concedida al especio radiofónico del comunicador Jorge Poza, en Radio Fórmula.

VER GALERÍA

“Yo estoy saliendo con una persona y en este momento pues, a ver no es Sebastián… Hay una relación de trabajo y de respeto, y creo que no está padre que si estás saliendo con alguien como que estén estos chismes por fuera, ya lo hemos tratado de explicar veinte mil veces, pero yo creo que hay que tratar de respetar mucho…”, dijo durante la misma charla, dejando en claro de una vez por todas que Sebastián Yatra es solo su colega y amigo.