Ricardo Montaner sale en defensa de sus hijos con una elegante respuesta para una de sus seguidoras

Para Ricardo Montaner, la familia siempre ha sido una de sus mayores prioridades. A pesar de ser uno de los cantantes latinos más reconocidos en el mundo, el intérprete ha encontrado el balance perfecto entre su carrera y su vida familiar. De hecho, a través de sus redes sociales suele compartir algunos detalles de su intimidad, en donde se deja ver sin filtros en compañía de sus hijos y su esposa, Marelene Rodríguez. Además, por ese mismo medio el artista suele presumir con orgullo los logros de sus hijos y hasta defenderlos o regañarlos públicante, si es necesario. Tal y como lo hizo recientemente, cuando el artista no pudo evitar responder a uno de sus followers que comentó una de sus publicaciones en los que promocionaba la nueva canción Papás de sus hijos Mau y Ricky.

A través de su perfil de Instagram, el intérprete de Me Va a Extrañar compartió una fotografía de sus hijos, en la que aparecen con coloridos atuendos, recostados sobre un fondo color rojo. Orgulloso de Mau y Ricky, y haciendo alusión al nuevo tema de los cantantes, Montaner escribió un divertido mensaje: “Los papás estaban esperando unos yernos como estos”, compartió el coach de La Voz México como descripción para su fotografía.

Como era de esperarse, los seguidores del intérprete llenaron de halagos y buenos deseos su publicación, incluso hubo algunos que no dudaron en expresar su amor por los jóvenes cantantes al punto de llamarlo ‘suegro’. Sin embargo, hubo uno que otro que no compartió el mismo sentimiento e incluso no tuvo reparo en hacérselo saber al cantante. “Yo no los quisiera para mi hija a ninguno de los dos”, escribió una de sus seguidoras debajo. Esta respuesta llamó la atención del intérprete quien no dudó salir en defensa de sus hijos y le respondió con su característico sentido del humor. “Con una suegra tan cariñosa que tendrían, yo tampoco…”, ironizó el artista, ganándose los aplausos y el apoyo de sus followers.

Emocionados por ver a su papá salir en su defensa, Mau y Ricky no dudaron en compartir un pantallazo de la respuesta de Montaner en su perfil de Instagram, aprovechando el momento para continuar con la promoción de su nueva canción, la cual precisamente hace referencia a la forma en la que los padres intentan proteger a sus hijos cuando llega el momento de empezar a tomar sus propias decisiones y los primeros amores.

Un papá protector

No es un secreto para nadie que Ricardo Montaner es un padre que está dispuesto a defender a capa y espada, tal y como lo demostró recientemente. Es por eso que no es de sorprenderse cuando se aparece en las redes de alguno de sus hijos, para recordarles que siempre está atento y al pendiente de lo que sucede con su familia, incluso en redes sociales, donde se mantiene siempre activo.

Así lo dejó en claro hace unos meses, cuando contestó a la publicación de su hija, quien compartió unas fotografías en blanco y negro en las que lucía muy guapa. "A medianoche sale el álbum de Camilo entonces me puse guapa pa’ él", escribió la joven de 22 años en su post, generando miles de likes y comentarios de sus fans. Sin embargo, lo que seguramente nunca imaginó es ver a su papá entre los cientos de halagos que le llovieron, haciéndose notar con un curioso regaño: "¡Ya está bueno, ya!", comentó el intérprete de 62 años, sorprendiendo a los seguidores de su hija. No obstante, muchos de ellos entendieron a Ricardo en su papel de papá protector, pues él siempre ha admitido que Evaluna es 'la niña de sus ojos'.