Lleno de orgullo, el 'Canelo' celebra los triunfos de su hija mayor en equitación

Más allá de sus logros profesionales, para Saúl ‘Canelo’ Álvarez no existe mayor orgullo que sus hijos y aunque no suele ser muy abierto con su vida personal y mucho menos cuando se trata de sus retoños, de vez en cuando abre su corazón para hablar de ellos, sobre todo cuando se trata de una ocasión muy especial. Tal y como sucedió recientemente, cuando el guapo boxeador no pudo evitar mostrar su orgullo por los logros de su hija mayor, Emily Cinnamon, a quien le ha heredado una de sus más grandes pasiones: la equitación.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, el deportista compartió una fotografía en la que aparece la pequeña Cinnamon montada en un caballo, vestida con su elegante uniforme de equitación y colgando un listón de premiación de lo que parece haber sido una competencia de esta disciplina. Junto a la postal, el ‘Canelo’ escribió un mensaje de felicitación para la jovencita, expresando todo su orgullo y emoción por verla triunfar. “Felicidades mi niña hermosa”, se puede leer entre emojis debajo de la fotografía con la que se ha ganado más 81 mil likes.

Los fans del pugilista tapatío no han dejado pasar la oportunidad para dedicarle algunas felicitaciones por los triunfos de la pequeña, así como destacar la gran labor que ha hecho como padre, ya que siempre se ha mostrado completamente entregado a esa faceta tan especial.

VER GALERÍA

Las lecciones de amor para Emily Cinnamon

Preocupado por el futuro de sus hijos y consciente de que su hija mayor está a punto de entrar a una etapa muy decisiva para su futuro, en la que tendrá que tomar algunas decisiones que puedan marcar su futuro, por lo que ya ha comenzado a tener pláticas un poco más maduras con la jovencita, compartiéndole parte de su experiencia y orientándola para cuando llegue el momento para elegir su camino. “A mi hija la más grande que es con la que puedo hablar ahorita (le he dicho): 'estudia, aprovecha la escuela y lo que tienes y lo que estás estudiando, pero siempre haz lo que tú quieras ser. Haz lo que tú quieras ser de grande, lo que a ti te apasione hacer. La escuela te va a ayudar mucho para hacer lo que quieres ser en tu vida, entonces aprovéchala, ponle todas las ganas, pero siempre haz lo que a ti te nazca en el corazón'”, expresó el pelirrojo durante una charla que mantuvo con el actor Eugenio Derbez hace unas semanas.

Y es que Saúl sabe muy bien de lo que habla, pues en la misma charla reveló que para poder dedicarse al boxeo tuvo que abandonar la escuela y dedicarse al 100% a su formación como profesional del deporte, tomándose en serio cada momento de su camino al estrellato y basado en la dedicación, la constancia y el esfuerzo. Además, de que contó con el apoyo de su familia, que si bien en un principió dudó sobre dejarlo dedicarse al box de lleno, se dejaron guiar por el talento que vieron en él. “Le agradezco siempre a mi papá y a mi madre que siempre me inculcaron a ser muy trabajador, el ser honesto, el ser disciplinado con lo que hagas, con el trabajo. Y eso es lo primordial: ser agradecido, ser disciplinado y ser honesto en tus cosas", expresó.

VER GALERÍA