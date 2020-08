A punto de la recta final, Adrián Uribe y Thuany Martins celebran 7 meses de embarazo Desde que dieron a conocer la noticia de su dulce espera, la pareja no ha dejado de compartir con sus seguidores cada detalle de este tierno momento

La ilusión se ha apoderado de Adrián Uribe y Thuany Martins, quienes se encuentran en plena espera de su primera hija en común y no dejan de contar los días para poder tenerla entre sus brazos. Así lo ha demostrado la pareja en sus redes sociales, en donde han llevado un registro detallado de su embarazo, compartiendo esta tierna etapa de vida con todos sus seguidores. Justo como lo ha hecho el actor en su más reciente publicación, en donde ha compartido una nueva actualización del estado de su novia, quien luce hermosa con su pancita de embarazo de siete meses, encaminándose a la recta final de su dulce espera, algo que tiene muy emocionados a los felices papás.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Adrián compartió una tierna postal en la que aparece besando la pancita de su novia, quien posa sonriente para la cámara, mientras sostiene una rebanada de pastel con una velita del número siete, celebrando así que han llegado al séptimo mes de gestación. Junto a la imagen, el también comediante escribió un pequeño mensaje como descripción para su fotografía. “¡Siete meses!”, se puede leer.

Por su lado, Thuany replicó la misma fotografía en su perfil de Instagram, compartiendo su emoción por la próxima llegada de su bebé, el primero para ella, pues recordemos que su novio ya es padre de un jovencito de 17 años. “Siete meses de mucho amor”, compartió la modelo de origen brasileño junto a su publicación, la cual fue respondida por Adrián quien no dudó en gritar su amor por la madre de su hija y debajo escribió: “Te amo”.

VER GALERÍA

Los fans del intérprete han reaccionado emocionados ante la postal del actor, llenando la publicación de hermosos mensajes para la pareja y buenos deseos para la nueva etapa que están a punto de vivir, ahora convertidos en una hermosa familia. Entre los comentarios destacaron los de amigos famosos de los futuros padres como Omar Chaparro, Geraldine Bazán y Ferdinando Valencia, quienes se han unido a los fans del comediante en sus buenos deseos.

Una dulce espera llena de amor

Sin duda alguna, Adrián Uribe se encuentra disfrutando plenamente de esta tierna etapa de su vida. A pesar de que ya ha vivido la experiencia de la paternidad, el comediante se ve feliz y radiante ante la próxima llegada de su primera hija mujer. Además, el intérprete no podría estar más enamorado de la madre de su hija, a quien no ha dejado de alabar a través de sus redes sociales, con románticas declaraciones de amor, mismas que han sido correspondidas por la guapa modelo, quien no ha dejado de expresar su amor por Adrián. “Alguna vez te dije que ibas a ser la mamá de mi hija, y mira, ¡te amo!”, escribió el actor hace unas semanas en una publicación en redes sociales.

VER GALERÍA

Por otro lado, Thuany le dedicó unas emotivas palabras al actor, dejando en claro todo su amor por él y destacando todas sus virtudes. Desde que sé que estás dentro de mí, sé que serás el destinatario de mi cariño más sincero y amor incondicional. Todavía no has nacido y ¡eres mi mejor razón para vivir!”, escribió Martins hace una semana, presumiendo su pancita y celebrando el haber llegado a las 26 semanas de gestación. “Gracias @adrianuribe por hacerme la mujer más feliz, nuestra princesa y yo somos afortunadas en tenerte en nuestras vidas. Te amamos”, finalizó Thuany emocionando a sus seguidores.