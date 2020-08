La razón por la que Ana Bárbara tuvo que dejar su casa

A lo largo de la cuarentena, Ana Bárbara se ha mantenido recluida en su hermosa casa de Los Ángeles en compañía de sus tres hijos, Emiliano, José María y Jerónimo, así como de su prometido, Ángel Muñoz, intentando continuar con sus actividades normales de forma virtual, dando algunas entrevistas y compartiendo algunas interpretaciones en vivo de sus éxitos para sus fans, a través de sus redes sociales. Sin embargo, en medio de la emergencia sanitaria, la guapa cantante se vio obligada a salirse de su casa casi de emergencia y tener que pasar algunos días en un hotel, luego de que detectara indicios de que una plaga de termitas rodeaba su hogar, por lo que tuvo que contratar un servicio de fumigación.

Fue a través de su canal de Youtube que la intérprete de Bandido relató su experiencia y sus días de ‘vacaciones’, que según relató fueron en un hotel que se encuentra a cinco minutos de su casa, pero que les sirvieron para crear nuevas y divertidas memorias familiares. “Resulta que la casa tiene un bichito que se llama termita. Y aunque yo estoy a favor de no fumigar tanto, de no matar animales, en este caso la termita se va comiendo la madera y puede hacer que un edificio completo se desplome, además de que uno de mis hijos es alérgico”, relató.

Aunque en las imágenes quedo más que claro que Ana Bárbara pasó unos días muy divertidos al lado de sus hijos y su guapo novio, en realidad el plan de la intérprete era poder pasar unos días a solas, alejada un poco de su ajetreado día y de su papel de madre entregada, algo que no pudo ser luego de que sus dos hijos menores doblegaron su corazón al encontrar en su camioneta sus maletas listas, por lo que Ana Bárbara no pudo más que invitar a todos a sus improvisadas vacaciones.

“Después de más de 90 días de estar día y noche con ellos y de que me quería regalar ángel unas horas allá sola, sin ese ‘mamá esto, mamá lo otro’, que se vale, todas lo deseamos, todas nos lo merecemos. De hecho ya estábamos totalmente decididos cuando de repente vengo a la camioneta para poner mi maleta y miren lo que me encuentro”, dijo la artista de 49 años mientras descubría la maleta de sus hijos menores y hasta la cajita de juguetes lista para las vacaciones, algo que terminó por convencer a la potosina de que no era buena idea irse sin sus pequeños. “Es que no pude, tenía su maletita aquí, sus chanclitas…”, dijo conmovida.

Descubre el plan de sus hijos

Ya en sus vacaciones, pudimos ver a los pequeños disfrutar de su estancia en el hotel, la cual se dio siguiendo todas las medidas de seguridad e higiene, a pesar de que el lugar estaba prácticamente vacío. En medio de su tarde de alberca, José María no pudo guardar más el secreto y reveló a su mamá que el plan de él y su hermano Jerónimo habían planeado todo, sabiendo que su mamá tiene un corazón muy fácil de convencer. “Lo tenía preparado todo”, le confesó el pequeño a su progenitora, ante la sorpresa de la intérprete. “Llega Jero y me dice: ‘no pues ya no vamos a ir… ¿metemos todo a la camioneta?’”, confesando así su travesura. Ana Bárbara no tuvo más que ‘castigar’ al pequeño ante su revelación y lo llevó directo a la alberca y lo aventó de forma muy graciosa.

