Yordi Rosado revela el secreto para lograr sus reveladoras y emotivas entrevistas

Yordi Rosado se encuentra en el mejor momento de su carrera, pues ha alcanzado el éxito como escritor, locutor y conductor de televisión. Si bien ha reconocido que en el paso le afectaron las críticas a su participación en el famoso show Otro Rollo, eso es cosa del pasado, pues ahora se encuentra enfocado en sus propios proyectos. A la cabeza del programa La última y nos vamos de Unicable ha entrevistado a diversos personajes, ocasiones en las que ha destacado por su habilidad de entablar charlas sinceras, íntimas y reveladoras con sus invitados, algunos de ellos incluso han llegado a romper en llanto al abrirse con él. Totalmente transparente, Yordi cómo es que logra hacer su trabajo de manera tan puntual como sensible y respetuosa.

Cuestionado por el éxito que han tenido sus entrevistas, Yordi reveló que en parte se debe al ambiente que se crea en el foro, pues siempre se busca transmitir confianza al invitado. “Sentimos que las bebidas te acercan mucho a la gente, entonces igual ha habido con quien estamos tomando una copa de vino, que con quien tomamos un té, una infusión o un café, y eso te acerca”, contó el conductor en entrevista para el programa Hoy. Sin embargo, este detalle no es lo único que ha favorecido que los famosos se abran por completo con él en su programa, pues sin duda su también ha sido la forma humana de abordar los temas personales. “Yo lo que busco es platicar del corazón más que solo de la carrera y también trato de no ir con morbo, sino verdaderamente apoyar a la persona y saber qué pasó con la persona más que con la situación”, explicó.

Feliz por el recibimiento que ha tenido su programa, Yordi aseguró que este tipo de conversaciones son una parte de su trabajo que le trae gran satisfacción. “(Estoy) muy contento de poder hacer estas entrevistas, las disfruto mucho, yo creo que es una de las facetas que más me gusta, poder entrevistar, entonces está padrísimo que ahora van a poder seguir viendo más capítulos y nuevos artistas”, señaló emocionado.

La sensible entrevista con Paola Rojas a corazón abierto

Una de las charlas más emotivas que ha tenido Yordi recientemente en La última y nos vamos fue la que sostuvo hace unos meses a Paola Rojas, quien por su parte es una destacada periodista y conoce bien el arte de entrevistar. La titular del noticiero Al Aire se ha caracterizado por su entereza y por ser reservada respecto a su vida personal, incluida su separación. No obstante, al asistir al programa de Rosado, abrió su corazón como pocas veces para hablar de aquel duro episodio. “He hablado muy poco del tema porque es durísimo, porque todavía me duele”, reconoció Paola en una entrevista emitida en febrero. “(Mis hijos) son lo más importante para mí y mi deber es protegerlos, y tomé la decisión de entrada de no hablar nunca en público de nadie que sea importante para mis hijos. O sea, ni nombrar siquiera a alguien que sea importante en la formación y en la vida de mis hijos”, explicó la comunicadora, quien incluso estuvo a punto de derramar algunas lágrimas al recordar los difícil que fue lidiar con dicha situación.

Su paso por 'Otro Rollo'

Con esa misma sensibilidad y transparencia, Yordi ha hablado también de los momentos más duros en su carrera, específicamente cuando fue objeto de críticas cuando compartía espacio con Adal Ramones en Otro Rollo. Al participar en el programa Montse & Joe, aseguró que no se arrepiente de haber trabajado en dicho show, sin embargo, reconoció que sí fue duro para él ser catalogado como un ‘patiño’ de Adal, pues él consideraba que estaba lo suficientemente preparado para ser más que eso. “Fue un momento muy difícil porque yo creí que era un conductor formado y hecho, y me dolía mucho cuando me decían: ‘No, es que tú eres el patiño de Adal…’ y de repente yo me enojaba mucho, te defiendes…”, contó el conductor. “Y luego me di cuenta que, efectivamente era el papel que estaba jugando y hasta que me di cuenta pude decir ‘bueno, ya no quiero jugar este papel’, recordó.

