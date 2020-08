Michelle Obama tranquiliza a sus seguidores, después de compartir que estaba deprimida

El estreno de su nuevo podcast, ha dado un vistazo al aspecto más personal de la vida de Michelle Obama. Aunque siempre ha sido muy abierta al expresarse e incluso, en su biografía y el documental sobre el lanzamiento de ésta, se ha podido ver a una Michelle muy cercana, en este nuevo espacio se puede escuchar de voz propia lo que está viviendo. Eso fue lo que sucedió en la segunda entrega del programa digital, en el que estuvo acompañada por Michele Norris, periodista, autora y activista. En esta ocasión Michelle aceptó que la situación actual la tenía un tanto decaída, como a mucha gente a nivel mundial. Esto, levantó las alarmas, pero fiel a su franqueza, la exprimera dama ha tomado sus redes sociales para tranquilizar a sus seguidores y dejar claro que si bien, hay momentos de bajón que es válido sentir, no hay de qué preocuparse.

“Solo quería tocar base con todo ustedes, porque muchos de ustedes han estado poniéndose en contacto conmigo después de escuchar el podcast de esta semana. Primero lo primero, estoy bien. No hay motivo para preocuparse por mí. Como dije en mi conversación con Michele Norris, estoy pensando en quienes tienen que arriesgarse por el resto de nosotros -los doctores y enfermeras y trabajadores esenciales de todo tipo. Estoy pensando en los maestros y estudiantes y padres que están tratando de entender la escuela para el otoño. Estoy pensando en la gente allá afuera protestando y organizándose por un poco más de justicia en nuestro país”, comienza el texto que Michelle acompañó con una imagen en blanco y negro, en la que se le ve muy cómoda, escribiendo en privado.

Michelle continúa explicando: “La idea de que lo que está pasando este país no nos debería afectar a ninguno de nosotros -que todos deberíamos sentirnos bien todo el tiempo- no me parece real. Así que espero que todos ustedes se estén permitiendo sentir lo que sea que ustedes estén sintiendo. Espero que se estén escuchando a ustedes mismos y tomen un momento para reflexionar sobre todo lo que estamos pasando, y lo que tú puedes ser capaz de hacer sobre ello”.

Para finalizar, la exprimera dama continúa agradecida: “Y para todos ustedes que me han buscado, gracias. Espero que también estén buscando a aquellos más cercanos a ustedes, no solo con un mensaje, tal vez con una llamada o una videollamada. Que no les dé miedo ofrecerles un hombro para recargarse, o pedir uno para ustedes mismos. Los quiero a todos”.

¿Qué había dicho Michelle?

A nivel mundial, la situación que se vive debido a la pandemia ha causado emociones encontradas en la población, esto se suma a las dificultades que se enfrentan, por ejemplo, en Estados Unidos con el país enfrentado. Michelle ha dejado claro que ella no se encuentra ajena a esto. “Me estoy despertando en la mitad de la noche porque estoy preocupada por algo o hay pesadez”, contó en su podcast. “Estos no, no son tiempos enriquecedores, espiritualmente. Sé que estoy lidiando con una forma de un nivel bajo de depresión”, aceptó Michelle mientras charlaba.

“No solo por la cuarentena, sino también por la lucha racial, y solo ver esta administración, ver la hipocresía, un día tras otro, es desalentador”, dijo honesta Michelle, que aunque muy diplomática, siempre ha sido honesta sobre su opinión del sucesor de su marido en el poder.

