Tania Ruiz da más detalles sobre su estado de salud

Estos días no han sido nada fáciles para Tania Ruiz, pues tal y como lo informó recientemente ¡HOLA!, dio positivo a Covid-19. Debido a esta situación, la modelo potosina tomó la firme decisión de mantenerse separada temporalmente de su familia, incluida hija Carlotta, quien hace poco celebró su cumpleaños número seis. De este modo, la pequeña se encuentra con sus abuelos en San Luis Potosí, mientras ella se mantiene aislada en su casa en la Ciudad de México a la espera de recuperarse. Consciente de la preocupación de sus seguidores, ha revelado más detalles de su estado de salud, dejando ver siempre su fuerza y buena actitud ante la adversidad.

Con gran sinceridad, Tania lamentó que su caso de Covid no se encuentre en la categoría de asintomático, pues confesó que los síntomas que ha presentado han sido más que molestos. “Bueno fuera, que me tocara asintomático, me he sentido fatal. Hasta hoy (miércoles) amanecí mejor que ayer, pero todo el día estoy mareada”, contó en entrevista con el diario Reforma. Tal como lo había informado ¡HOLA!, además de la sintomatología ya conocida de esta enfermedad, la modelo señaló que presentó una conjuntivitis. “Al principio nunca pensé que fuera Covid, y con el olfato ya fue la señal, el que no me supiera la comida y tener gripa fue como la clave. Luego amanecí con los ojos pegados, y no sabía que la conjuntivitis era un síntoma”, detalló.

Con estos indicios, la guapa potosina tomó la decisión de realizarse una prueba rápida y si bien los resultados arrojaron negativo, al seguir con los síntomas decidió realizarse la prueba de diagnóstico RT-PCR y, el martes tuvo la confirmación de la enfermedad. “En la noche me duele muchísimo el pecho, tos y la garganta, sólo me pasa cuando estoy dormida. En el día, estoy mareadísima… Como si no estuviera presente, así me siento”, explicó a dicho diario.

No sabe dónde pudo haberse contagiado

Al hacer memoria para tratar de encontrar en dónde pudo haberse contagiado, Tania contó que recientemente la niñera de su hija, la que trabaja con su ex pareja Bobby Domínguez, fue diagnosticada con Covid, sin embargo aseguró que ninguno de los dos resultó contagiado. “No sé dónde me haya contagiado. Hace poquito, a la nana de Carlotta, la que está con Bobby, le dio Covid, y la pusieron igual en cuarentena y todo, pero se sacaron la prueba con el hisopo, Bobby y Carlotta, y ellos salieron negativos, y pues ya después lo agarré”, expuso la modelo. También señaló que las pocas personas con las que ha tenido contacto en este tiempo han dado negativo, por lo que sigue sin entender cómo pudo haber contraído el coronavirus.

Al presentar los primeros síntomas Tania tomó la decisión de regresar a la Ciudad de México, pues hasta ese momento estaba pasando el confinamiento con su familia en San Luis Potosí. “Son muchas personas, están mis papás y hermanos, la verdad es que ahí no podía estar tan aislada en algún lugar como en mi casa, aquí estoy sola, entonces estaba más fácil venirme, aunque allá nunca me quité el cubrebocas ni para dormir”, contó. Por ahora ella se encuentra refugiada en su casa en la capital, a espera de recuperarse por completo.

