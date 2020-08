'¡Hoy celebro tu existencia rey!', Sharon Fonseca a Gianluca Vacchi en su cumpleaños

En medio del dulce momento que viven Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca, quienes se encuentran a la espera de la próxima llegada de su primera hija, la pareja ha encontrado otro motivo para celebrar, pues este 5 de agosto el magnate celebra su cumpleaños número 53 rodeado del amor de su novia y sacando sus mejores pasos de baile, algo que podríamos esperar de él en una fecha tan especial, pues si por algo se ha hecho popular en redes sociales es por sus excéntricas coreografías.

Como era de esperarse, la hermosa venezolana compartió en su perfil de Instagram una fotografía en la que se les puede ver en un romántico momento, en medio del mar. La postal la hizo acompañar de un mensaje muy emotivo y lleno de cariño, en el que expresó su orgullo por tener la oportunidad de compartir su vida con el magnate, destacando sus virtudes y gritando su amor a los cuatro vientos. “Eres tantas cosas para tantas personas y de alguna manera te sigues convirtiendo en un mejor hombre, pareja, hombre de negocios, artista, amigo y ahora futuro padre. Nunca dejas de sorprenderme”, se puede leer al incido del mensaje, el cual se terminó convirtiendo en una hermosa declaración de amor.

La modelo continuó con sus palabras destacando la actitud que el empresario tiene en todos los aspectos de su vida, mostrándose orgullosa de lo que ha conseguido hasta ahora. “Sigues tomando riesgos día a día para retarte a ti mismo aun cuando no tienes necesidad de salir de tu zona de comodidad. Eres el hombre que toma el camino difícil y crea oportunidades para los demás. ¡Hoy celebro tu existencia rey! ¡Salud por tu cumpleaños!”, finalizó emocionada.

Conmovido ante las palabras de su amada, Gianluca respondió la publicación de Sharon con un lindo mensaje en el que le agradeció por permitirle convertirse en padre, un anhelo que por fin ve cristalizado. “Mi reina, agradezco a la vida cada día por ponerte en mi camino. Gracias a Dios vas a ser la madre de nuestra hija, me estás regalando un sueño y mi sueño es hacerte feliz para toda la vida. Te amo”, escribió el millonario debajo de la publicación, en la que le han llovido los mensajes de felicitación de parte de los fans de su novia.

¿Por qué no le ha pedido matrimonio?

Aunque su relación va viento en popa y ambos se han confesado más enamorados que nunca, hasta el momento la pareja no ha dado el siguiente paso en su relación e incluso el mismo Gianluca reconoce que no han hablado de comprometerse todavía. Sin embargo, existe una razón muy poderosa -y romántica-, por la que él no le ha pedido matrimonio a la futura madre de su hija. “No conversamos sobre eso porque quiero dejarme la posibilidad de sorprenderla…”, dijo entre risas el empresario de 52 años al referirse al matrimonio, durante una entrevista en la que también estuco Sharon con el programa digital El Break de las 7.

El magnate ahondó más en el tema, explicando el por qué han dejado el tema de lado. “Hay momentos en la vida de una mujer que son muy importantes, y aunque yo ya viví muchos de estos momentos quiero que Sharon los viva como tiene y merece vivirlos…”, expresó el italiano, quien con estos dichos refrendó su popularidad de enamorado empedernido.