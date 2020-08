¿Eres tú Reing? Kourtney Kardashian dice 'no estar bien' luego de rapar a su hijo por primera vez Con cinco años de edad, el pequeño cortó por primera ocasión su melena, una decisión que no fue fácil para la socialité

Con cinco años de edad, Reign, el hijo menor de Kourtney Kardashian y Scott Disick, visitó por primera ocasión al peluquero y le dijo ‘adiós’ a su icónica cabellera larga. A través de su cuenta de Instagram, la mayor de las Kardashians compartió la imagen del nuevo look del niño quien causó revuelo entre los seguidores de su mamá, entre ellos, su tía Kim Kardashian quien reaccionó con la frase: “Se ve muy guapo”. Aunque la mayoría de los comentarios resaltaban lo diferente que se ve rapado, para su mamá, fue muy difícil dar este paso y escribió: “No estoy bien”, haciendo referencia al cambio de imagen de su pequeño quien, poco a poco, se va convirtiendo en un niño grande. En la foto, que ya tiene más de 2 millones de likes, el pequeño Reing aparece tocándose la cabeza, haciendo evidente que su melena se fue.

El cabello de Reing se convirtió en tema de conversación en redes, en octubre pasado cuando, luego de recibir varias críticas por el look del niño, Kourtney puso un alto a los haters que la cuestionaban sobre por qué su hijo usaba el cabello largo. Todo comenzó cuando uno de sus seguidores le escribió: “De verdad que necesitas cortarle el pelo”, a lo que Kourtney respondió con un: “De verdad que no deberías preocuparte por lo niños que no son tuyos. Es un niño feliz”. Con este comentario, Kourtney defendió el derecho de su pequeño de elegir cómo llevar su cabellera, razón que nos hace suponer que la idea de raparse fue de él.

A su corta edad, Reign es un niño muy seguro y con una personalidad extrovertida, así lo dejó ver durante su aparición en el show de Ellen DeGeneres, en mayo de 2019, donde el pequeño robó cámara al aparece a cuadro en compañía de su mamá, sus hermanos y sus primas, Chicago y North, hijas de su tía Kim. En aquella ocasión, la mayor de las Kardashian acudió al programa para sorprender a Kris Jenner quien se conmovió hasta las lágrimas al ver a seis de sus nietos en el foro. Durante la entrevista, Ellen les preguntó a todos sus nombres y Reing, confundido dijo su nombre en tres ocasiones, aunque en realidad, le estaban preguntando a los demás niños: “O tal vez alguien no sabe mi nombre”, comentó provocando la risa de todo el público a lo que Ellen le dijo: “Oh no, Reing simplemente no te veía”. A lo largo de toda la entrevista el pequeño acaparó la atención con comentarios como “él es un ser humano adorable”, refiriéndose a su primo Saint y desató las carcajadas al decir casi al final de su aparición: “Ya que se termine esta conversación”.

Los consejos de Reign para la contingencia

Así como Reign nunca duda en decir lo que está pensando, durante esta contingencia sanitaria hizo uso de varios recursos para manejar el confinamiento, como la meditación, así lo compartió, en mayo pasado, Kourtney en Instagram cuando compartió un clip del niño dando algunos tips para conseguir el equilibrio durante la cuarentena. En este video vemos a Reing, sentado en flor de loto, en pijama y con su cabellera sujeta en una coleta, cerrando los ojos y tocando cada punta de sus dedos con el pulgar mientras decía: “Que la paz empiece conmigo”. Conmovida por las ocurrencias de su hijo, la mayor de las Kardashian escribió: “Le recordé a Reign que tiene un corazón mágico, diferente a cualquier otra persona en este en este mundo. Espero que todos se estén cuidando así mismo y a los demás”.

Reing es el tercer hijo de Kourtney Kardashian y Scott Disick, llegó al mundo el 14 de diciembre de 2014 y su nacimiento fue transmitido en el programa Keeping Up With The Kardashians, como ha ocurrido con la mayoría de los nietos de Kris Jenner. Un dato curioso en torno al pequeño es que cumpleaños el mismo día que su hermano mayor Mason, por lo que siempre juntan sus festejos: “Mis mellizos nacidos con cinco años de diferencia. Me siento la madre más afortunada del mundo. ¡Feliz cumpleaños a los dos!”, le escribió Kourtney a sus hijos el año pasado al lado de una foto de ambos posando como dignos miembros del clan Kardashian.