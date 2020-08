EXCLUSIVA: Tania Ruiz ha dado positivo a Covid-19

Después de pasar unos días con sus papás en San Luis Potosí, Tania Ruiz regresó a la Ciudad de México donde comenzó a presentar algunos síntomas de Covid-19. Tras sentir los primeros malestares, la modelo se realizó una prueba que ha resultado positiva. Por recomendación médica, tras realizarse el test, se puso en aislamiento y se comunicó con sus padres quienes se encuentran en San Luis cuidando a su pequeña hija Carlotta quien, el pasado 9 de junio, celebró su cumpleaños número 6. Además de la perdida del olfato y el gusto, en su caso, también sufrió de una conjuntivitis y una presión en el pecho, malestares que la llevaron a realizarse la prueba y confirmar que se había contagiado. Los últimos días, Ruiz se ha mantenido alejada de las redes sociales donde suele ser muy activa compartiendo sus estilosos looks.

Su última publicación en Instagram ocurrió el pasado 26 de julio cuando, como muchas celebridades alrededor del mundo, se sumó al challenge #WomenSupportingWomen, para el que compartió una foto suya en blanco y negro. Durante esta contingencia sanitaria, Tania se ha mantenido comunicada con sus seguidores a través de este medio, donde ha compartido varios pensamientos positivos con los que busca ayudar a sus fans a lidiar con el confinamiento, como lo hizo hace un par de semanas que acompañó una foto, en la que aparece tocando una guitarra, del siguiente texto: “Respirando aire puro. No cabe duda que, en una mente calmada, es donde más te encuentras y en la naturaleza, donde sea que voltees habla de Dios”.

En ese sentido, Tania ha aprovechado este tiempo para conectar con sus seguidores y compartirles las herramientas que ella utiliza para mantenerse en equilibrio: “A veces cuando tocas fondo es la mejor manera de sentir de qué estamos hechos y encontrarnos para amarnos. Qué bonito es escuchar a los demás sin juzgar. Venimos para comprender y entender”, escribió hace un par de semanas. Gracias a los pensamientos que comparte, sus seguidores le han planteado la posibilidad de escribir un libro, una idea que no descarta y que, en el pasado, ya había anunciado: “No sabes cómo me piden que escriba un libro. Tengo tantas cosas que escribo que ya fácil lo podría hacer”, escribió a principios de mayo pasado.

El cumpleaños de Carlotta en confinamiento

A principios de junio pasado, como el resto de los cumpleañeros en esta pandemia, Carlotta, la pequeña hija de Tania celebró sus seis años. Con el objetivo de recordar este día, la modelo preparó un entrañable video en el que mostró fotos y videos inéditos de la vida de su hija a quien, en un actor de amor le reveló en un audio lo mucho que la quiere. Tania utilizó las palabras de su hija para acompañar este material audiovisual que acompañó de un amoroso texto dedicado a la niña: “Gracias por estas palabras que pude grabar cuando, a cada uno de la familia, nos llevaste en privado a decirnos unas palabras. Al salir, tus abuelos, con lágrimas me dijeron que tenía que grabarte. Gran sorpresa me lleve al escuchar estas palabras de tu corazón. Estos sentimientos tan profundos que, a tu corta edad, puedas expresar de mí, de esta manera. Las escucho una y otra vez. Quedarán grabas siempre en mi corazón y quise hacerte este video para agradecerte tantos momentos tan especiales, llenos de felicidad que me has dado desde mi embarazo, hasta estos 6 años”.

En el audio se escucha a la pequeña Carlotta confesarle lo mucho que la quiere “Eres una mamá que tiene un corazón muy bondadoso y eres la mejor mamá que he tenido en mi vida y que, esta familia, es lo mejor que tengo en la vida”, dice la niña. Según le dijo Carlotta, para ella Tania es como un “ángel” y así lo explicó a sus seis años de edad: “Siempre cuando estamos juntas siento algo en mi corazón, siento que te quiero mucho y quiero ser como tú, no quiero ser modelo, pero quiero ser como tú (…) te siento en mi corazón cuando no estoy contigo mamá, te siento cuando me siento mal. Siento que tú siempre me ayudas y me cuidas, aunque no estés contigo (…) Eres un amor, eres la mejor mamá que todas las hijas hubieran querido. Eres como un ángel de la guardia”.