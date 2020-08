Omar Chaparro impacta con increíble cambio físico, ¿cómo le hizo?

Poco a poco, Omar Chaparro se ha ido abriendo paso en el competido mundo de Hollywood, en donde su nombre comienza a ser reconocido e incluso ya lo hemos visto hacer sus primeros trabajos en la meca del cine, rodeándose de grandes personalidades como Ryan Reynolds y hasta con la socialité y empresaria Paris Hilton. Sin embargo, todo lo que ha logrado hasta el momento ha sido gracias al empeño y compromiso que ha puesto a cada uno de sus personajes y proyectos en los que participa, algo que puede ser palpable en el impactante cambio físico que ha tenido en los últimos meses, en los que se ha dejado ver más atlético que nunca.

El actor mexicano recién terminó la filmación de la película 7th & Union, en la que interpreta a Raymundo, a un excombatiente latino. Para ello, Omar tuvo que someterse a una dieta muy rigurosa y una rutina de ejercicio bastante dura, pues para representar a su personaje tenía que lucir un cuerpo atlético y muy bien marcado. Orgulloso de los resultados conseguidos, el también comediante compartió una fotografía en el que mostró el antes y el después de su cuerpo, dejando a más de uno sorprendido por el impresionante cambio que tuvo gracias a su personaje.

En la imagen, se puede ver, por un lado, a Omar con unos kilitos de más y mostrando -exagerando un poco-, su abultado abdomen. Por el otro lado, se puede ver al actor con un cuerpo más delgado, un abdomen super marcado y completamente en forma. A su imagen, Chaparro agregó un divertido mensaje en el que explicó un poco de lo que tuvo que hacer para lograr ese cuerpo.

“El mayor sacrificio para la preparación de mi personaje en #7thandunionmovie fue decir no a los pastelitos, chocorroles, empanadas, tortas, burritos con tortilla de harina, hotcakes -espérenme tantito ya me dio hambre-, hacer a un lado todo el menú de cuarentena. Esto no lo hubiera logrado sin disciplina, determinación y sobre todo a un buen cirujano. ¡No se crean!”, bromeó. Omar continuó agradeciendo a su entrenador personal y a su nutriólogo, quienes le ayudaron a lograr su meta en tan solo cuatro meses, según reveló en sus palabras.

Su familia, detrás de su éxito

Además de su talento y el empeño que ha puesto Omar Chaparro para hacerse de un nombre en Hollywood, el actor reconoce que nada de esto hubiera sido posible si su familia, en especial sus tres hijos, se hubieran comprometido con él a hacer un radical cambio de vida e iniciar una nueva vida en Estados Unidos. “Me siento muy halagado y, más que nada, muy satisfecho. Porque fue difícil. Mudarme a la ciudad de Los Ángeles, haber sacado de la zona de confort a mi familia, a mis hijos y a mi esposa… pasamos tragos un poquito difíciles, momentos incómodos, y que se dé ahora esta oportunidad y me están hablando más para castings, que se esté dando el crossover es una satisfacción enorme”, dijo el actor en entrevista con El Diario.

Sin embargo, es consciente de que para hacer cambios positivos y alcanzar sus sueños, es necesario arriesgarse y salir de la zona de confort. “Estoy muy agradecido y satisfecho de haber tomado la decisión de irme a Los Ángeles, de haber sacrificado la carrera que tenía en México, de haber renunciado a una exclusividad allá… No hay otra. Los milagros comienzan donde la zona de confort termina”, expresó.