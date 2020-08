Tras los pasos de sus hermanas, las mellizas de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes conquistan las olas

Convertido en un feliz papá de tiempo completo, Martín Fuentes ha aprovechado este verano para divertirse con sus hijas. Siendo un amante de la adrenalina y los deportes, no es para nada extraño que haya heredado a sus pequeñas el gusto por las emociones fuertes. En días pasados vimos a Jackita, Caro y Renny demostrar sus habilidades en el distintas variantes del esquí acuático y el surf. Al parecer, estas valientes niñas se han convertido a su vez en el ejemplo e inspiración para Emi y Pau. Con poco más de un año y medio de edad, estas adorables mellizas ya les estan siguiendo el paso a sus hermanas mayores. Emocionados y muy orgullosos, Jacky Bracamontes y su esposo compartieron en sus redes sociales la hazaña de Paula, pues su corta edad no fue impediemento para que lanzara a conquistar las olas. Los papás, siempre pendientes de la seguridad de sus hijas, no le quitaron los ojos de encima a su nena mientras la animaban y celebraban su debut en el esquí. Por su parte, Emilia tampoco se queda atrás, pues se ha convertido en la más tierna co-piloto de su padre en el mando de los botes y motos acuáticas. No hay duda de que lo que estas niñas tienen de lindas lo tenen de intrépidas; haz click abajo para verlas.

