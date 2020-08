Chantal Andere sobre su amistad con Paulina Rubio: 'El destino nos separó'

Chantal Andere ha construido amistades muy sólidas en el mundo del espectáculo. Una de ellas es la que formó con Paulina Rubio prácticante desde que eran unas niñas. Ambas famosas crecieron entre foros de grabación y frente a las cámaras, algo que terminó por unirlas aún más. Sin embargo, los compromisos familiares y profesionales de ambas se han encargado de llevarlas por caminos separados a lo largo de los años, sin que esto haya mermado el cariño que existe entre ellas y que al contrario, ha fortalecido su relación a pesar de la distancia. Algo que quedó en evidencia hace unos días, luego de que la intérprete de Causa y Efecto comentara una publicación de Instagram en la que Chantal se dejó ver en bikini y sin una gota de maquillaje, presumiendo su belleza al natural, lo que le hizo ganarse los halagos de su amiga, quien no dudó en expresar su admiración por la actriz. “Guapa de guapas desde niñas”, expresó la cantante.

Tras este lindo gesto de cariño, Chantal Andere se pronunció, revelando algunos detalles de su amistad con Paulina y dejando en claro que su relación continúa a pesar de que no suelen frecuentarse. “Paulina y yo crecimos juntas, fuimos muy amigas. El destino nos separó porque ella se fue muy joven a vivir primero a España y después a Miami, y ahora pues ella está prácticamente en Miami”, expresó la actriz en entrevista con el programa De Primera Mano.

Chantal lamentó que debido a la pandemia y a los compromisos de ambas no, puedan verse tanto como a ellas les gustaría, asegurando que eso no impide que siga manteniendo el contacto con la 'Chica Dorada'. “A veces los tiempos de cada quien no te dan para frecuentar a las personas como quisieras, pero yo siempre he tenido la fortuna de tener grandes amigos en este medio y ella es muy querida y la admiro mucho”, expresó.

Presente en las buenas y en las malas

A pesar de la distancia y de la poca compatibilidad de tiempo y lugar, Chantal aseguró que procura mantenerse cerca de Paulina, compartiendo con ella los momentos más importantes de su vida y haciéndose presente en los momentos difíciles también, ya sea a través de una llamada o un mensaje de texto, y aprovechando cada momento que tiene cuando pueden verse para ponerse al corriente sobre lo que ocurre en sus respectivas vidas. “La vi hace como seis meses en casa de un amigo en común aquí en la Ciudad de México, estuvimos platicando mucho y estamos en contacto por WhatsApp”, aseguró.

Por otro lado, la actriz también aseguró que procura hacerle sentir su amistad a la distancia con pequeñas muestras de cariño que hablan por sí solas, e incluso acompañarla en las dificultades a pesar de no poder estar cerca de ella de forma física. “Ella sabe que cuenta con todo mi apoyo, sabe dónde encontrarme. A veces no hay necesidad siquiera de decir nada, con un mensaje de ‘te quiero’, ‘qué linda te ves’, ‘te extraño’, es más que suficiente para que la gente sepa que ahí estás. Y ella como muchas otras saben que aquí estoy y siempre voy a estar”, finalizó Chantal, refrendando el gran cariño que tiene por Paulina y su familia.

